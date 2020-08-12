美國電商疫情蜜月期已過？ 運輸漲價難經營

疫情讓電商產業嚐盡甜頭，但高漲的物流費用卻也成一大阻礙。疫情使得美國電商比起以往更加蓬勃發展，然而電商近期發展似乎遇到了瓶頸，原因在於物流運輸費用日益高漲，再加上暴增的需求量導致難以維持服務品質。媒體分析，由於人們比起以往更依賴電商，今年感恩節以及聖誕節都將是全新的挑戰。

《彭博》報導，電商在疫情中成為最大贏家，除了電商巨頭亞馬遜，美國最大的個人開店平台Shoptify，在今年第二季度的利潤成長了97%；以販售手工設計商品為主的Etsy，搭上手工口罩風潮，使得平台利潤成長了137%；販售傢俱和家庭用品為主的Wayfair也成長了84%。

然而以上3個電商平台比起亞馬遜，有個致命缺點，便是沒有培養自己的物流網絡和倉庫，只能依賴既有的物流管道如Fedex或美國郵政。一旦需求量因疫情瞬間暴增，加上物流費用同時漲價，使得這些中小型電商平台難以維持過往的服務品質，更引起投資人懷疑，認為這些電商平台的成長「或許很快會碰壁」。

《觀察者》報導，亞馬遜CEO貝索斯在疫情前就曾提到，要穩固電商平台，必須要建立起自己的物流網絡，才能將利潤掌握在平台本身，而非受制於物流管道。其他大型連鎖量販店如沃爾瑪、Home Depot也早就開始部署自己的運送網路，好應付如感恩節、聖誕節等忙碌時期。

媒體分析，電商平台下一個挑戰將是感恩節（黑色星期五購物節）以及聖誕節，尤其今年因為疫情關係，實體店和百貨公司消費者會有大量轉往線上購物的跡象，因此電商平台要如何應付，將受到整個投資市場的關注。

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