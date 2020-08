誰是下一個TikTok？逼退中企、制裁香港，川普盤算全解讀！

美中角力無底線,去年關稅戰爭和華為保衛戰全球開打,順便拉著兩國各自夥伴參戰,一直到年終才看到關稅戰熄火的曙光。沒想到庚子開年以來,打亂全球一盤棋的疫情加上川普的選情低迷,讓這場「秀下限」的戰爭進一步下探。

為何川普不乾脆封殺TikTok?原來「股權結構」讓他投鼠忌器!

沒有人知道,在真正的軍事衝突之前,到底何處是停損點?特別是一長串等著跟西方做生意的中國公司,免不了都擔心,自己成為下一個犧牲品。

不過,要評估自己成為川普下一個對象,一個觀察點是,川普對付華為和TikTok的策略差異。為什麼不用對付華為的方式對付TikTok?兩家公司股權差異是線索。

去年,美國一份針對華為所有制的調查報告,引述美國中情局(CIA)的消息,指出華為至少接受來自中共三個官方渠道的資金,涵蓋了軍方、國安和情報部門。換句話說,為何華盛頓務必除華為而後快,除了5G全球布局影響實在太大,還有一個原因是華為是徹頭徹尾的官方身份。

至於TikTok,股東包括來自美國的資本,其中包括影響力深遠的紅杉資本。川普在對TikTok動手的時候,確保的不只是TikTok無法再傳送資料回中國,如何確保紅衫在內的股東利益,同樣是重點。

這樣一來,要求平台在中國之外仍極具價值的TikTok出售股權,且最好由美國公司掌握,就成了最佳選擇。也因此,看準了TikTok在青少年世代的影響力,距離年輕人最遠的微軟早早在8月2日就宣布,希望在9月15日前完成TikTok股權收購,成為這場中美角力的最有利贏家。

社群媒體影響力強大,在TikTok進入印度和美國時,美國一時還看不清TikTok強大影響力。不過,無論從使用者數字和下載量來看,今天的TikTok不僅與臉書、IG分庭抗禮,超越的態勢更是明顯。

如果TikTok真的下嫁微軟,雖然是替臉書在美國製造一個對手,但至少,在全球的戰場上,分成中國抖音和美國TikTok的兩家公司,力量分散,對於臉書和其他社群,威脅同樣降低。

只不過,看完川普對付華為和TikTok的手法,還是有人要問,要針對TikTok,為什麼不針對騰訊、阿里巴巴。依舊得回到股權結構找答案。

騰訊和阿里早就上市,騰訊最大股東不是中國人,而是南非的基金公司,受益者都是西方投資者。同樣,阿里巴巴未上市就引入了日本的軟體銀行和美國的雅虎,阿里巴巴全球風行,美日的投資者更是荷包滿滿。

也就是說,與騰訊和阿里巴巴比較,華為與TikTok的中國母公司「字節跳動」都沒有在境外上市,川普在動手的時候自然也就少了顧忌。

這一點也就是未來的中國公司會非常想念香港的理由,因為,在過往要接軌國際資本,中國公司只要在香港掛牌,就算是「境外」上市。

事實上,在中印傳出邊境糾紛,印度政府一度考慮先封鎖TikTok後,字節跳動曾經傳出想要盡快在香港上市的消息,如今這條路已被川普封上。

而從封鎖連結國際金融市場,到逼迫TikTok出售股權,乃至於退出美國市場,川普政府細膩的操作,顯見一步一步裂解中國企業的全球影響力,幕後謀略已久。

制裁TikTok背後,川普的最終目的是什麼?

在中美經貿依存度翻轉之前,兩國一度如膠似漆,企業彼此投資、技術移轉,中國企業到香港上市、到紐約掛牌。透過香港,美國公司可以快速進出中國,經濟上的彼此依存,曾經是兩國不會進一步衝突的最大保證。

但在接連發生在華為、TikTok和微信事件後,雖然中國的小鵬汽車和螞蟻金服仍有境外上市的計畫,且這些計畫多由高盛等美國業者承辦,但在風險急劇上升的情況下,未來中國公司境外上市的道路,將會愈來愈窄。

這也是川普最主要的目的:中國企業過去藉著全球化來大賺錢、做大影響力,但現在將因各種制裁手段而被迫關在中國,最終削弱中國經濟實力。

美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)就表明,除了TikTok之外,騰訊的微信和其他可能有傳送資料回中國的科技大廠都可能是目標。而在軟體和網路大廠之外,現今全球最大的聯想電腦等硬體廠商也可能成為一下個TikTok。

11月之後,一切都會變好嗎?答案可能是NO!

川普上任以來,種種不按牌理出牌的作風,美國國內頭痛,世界各國也深受其苦。也因為如此,在川普民調低迷的情況下,不少人把希望放在11月,希望美國總統大選,民主黨的拜登能夠打敗川普,逆轉情勢。

不過,把希望放在11月,很可能落空。

美國參議院8月初舉辦了聽證會,在這場針對中國的國安問題聽證會上,無論是共和黨還是民主黨,對於採行「制衡蘇聯式」的圍堵策略來對付中國,與會代表幾乎是一致同意。

美國總統川普、民主黨總統候選人拜登。Flickr by The White House, Gage Skidmore圖/美國總統川普、民主黨總統候選人拜登。Flickr by The White House, Gage Skidmore

阿拉斯加的參議員蘇利文(Dan Sullivan)擔任聽證會主席,他說美國需要策略性的圍堵中國,而根據出席的美國媒體透露,與會的所有人都同意他的看法。

也就是說,無論是民主黨還是共和黨贏得11月選舉,美國對中國的圍堵政策走向將不會改變。

蘇利文表示,「今日的現實是,華盛頓的兩黨對中國都有強烈的排拒,美國公司應該做好準備,迎接一個與中國商業投資分歧的長期未來。美國公司也應該要想想,這對他們在後新冠時期的全球成長策略,究竟意味著什麼?」

看著日漸斷裂的中、美兩大陣營,愈來愈多人懷念起舊日香港,然後不斷回想:事情到底是怎麼變成這樣的?

(作者/李國盛 本文出自2020.8.11《遠見》網站,未經同意禁止轉載。)