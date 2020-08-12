川普喊話禁WeChat，LINE可得利？這樣想，誤會就大了！

光禁抖音還不夠！8月6日川普硬起來，指出WeChat一樣對美國國安有威脅，威嚇若沒有被美企併購，就要一起禁。結果引爆一群華人火速改用LINE，讓LINE美用戶暴增兩倍。但是依照Google前任老董的預言，結局可能不是那麼美好？簡單兩點說明白。

現在外界除了看好LINE可漁翁得利，還有Signal、Telegram等更小眾的App也被點名。但，事情可能不如預期美好。

首先，這些出逃的華人用戶，確實是擔心中美網路平台大戰只會愈打愈兇，把LINE當應急。

據《日經新聞》採訪一位長居在洛杉磯的李文（直譯，原文為Li Wen）小姐指出，她是WeChat死忠粉，最近發現許多朋友改用LINE，理由是擔心WeChat遲早要被禁採取因應行動，她得知後決定跟進。至於沒有改用臉書訊息工具，是認為這是美國公司產品，在中國是不可能使用的。

不過，這位李小姐與她的朋友，真是誤會大了。

用LINE取代WeChat可避免中美惡鬥？誤會大了！

LINE即便是源自韓國，早自2014年就被中國政府封鎖，在中國要用LINE，和使用臉書Messenger一樣都得借助翻牆工具才行。

從市調機構SensorTower近期觀測的美國蘋果App Store市集上LINE的排行爆衝趨勢，可以觀察出這股出逃LINE風潮，是因為美國白宮兩次對中國社群平台不友善的發言引起。

第一波高峰是7月14日，正對上白宮顧問納瓦羅在7月 12日首次警告，美國政府將對中國社交平台展開封鎖行動。第二波高峰則是8月7日，自然是因為川普在前一天，出言將要嚴禁WeChat引發。

而光是7月那一波，就讓LINE美國用戶當週下載量達到11.9萬次，比前週的3.8萬下載量成長高達213％，同時間其他美國出品的社群App都沒有明顯成長。這也說明這股出逃潮，心裡擔憂的是中美對立激化，將讓網路世界也跟著分化的問題。

Google前董座早就預言：網路世界將分成中國一邊、美國一邊

並不是只有這些美國的華人用戶注意到這趨勢，Google前董事長施密特（Eric Schmidt）早在2018年就私下預言，網路世界將因為中美對立，分成兩邊。

他當時分析，在未來10到15年內，將會看到網路世界分成兩大塊：一邊是由中國主導；另一邊是由美國主導。因為中國在網路產業的發展非常成功，占整個國家的GDP比例相當高，這樣的網路產業要輸出到全球，非常有競爭力。

那為何會分裂？施密特進一步指出，網路產業的競爭力中國人自己也很明白，還會善用一帶一路的計畫虛實整合，吸引很多國家向中國靠攏。

雖然中國對於網路世界採取的是嚴格監控，但這些國家只要有利可圖，會認為損失一些自由無妨，肯定會形成另一股強大新勢力。

只是沒想到川普總統積極反中，讓施密特的十年大預言，才不過了兩年就應驗了。

Telegram執行長杜洛夫憂心：川普霸凌科技公司，將扼殺全球網路！

Telegram執行長杜洛夫（Pavel Durov） 在上週得知川普封殺抖音的舉動，就在自己的推特帳號發文表示憂心，他指出，川普做的事情，正在開一個危險的先例，因為，以前只有中國、俄羅斯等國家，才會用併購不成就禁止的手段來霸凌科技公司，現在美國也跟進，這股趨勢若變成主流，會扼殺全球網路世界。

第二點，接下來如果台灣企業有興趣進攻全球網路市場，有可能在中美夾縫中，兩邊討好生存嗎？

從施密特的預言就可看出，往後網路世界分裂，想用這樣的模式成功，應該愈來愈難。短期出逃的華人用戶，很快就會發現LINE依然無法在中國使用的事實，接下來，要找到在中美都能正常使用的社群App的機率肯定更低。

因為，以這個態勢看來，只要一有人發現可用的工具，極可能會被中、美政府嚴加監控或封鎖。

目前，到底還有沒有中美兩地都可以用的社群App？來自美國的社群聊天App Signal 是其一。該公司在日前發表聲明，說仍可通過中共的防火牆，已引爆中國與香港當地下載潮。但，也已有人權觀察團體憂心，由於許多中國民運人士愛用，Signal即將遭到封鎖。

香港反送中人士愛用的Telegram也在努力中。執行長杜洛夫6月底指出，正在突圍中國的網路封鎖， 由於他曾突破自家普丁政府的網路封鎖成功，因此對「解封」中國有信心，只是至今仍未聽到成功消息。

無論如何，未來網路中美兩個世界，沒有灰色地帶，每個聊天App都得選邊站，市場發展勢必受限，看來是逃不掉的大未來。

（作者／林士蕙 本文出自2020.8.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）