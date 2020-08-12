快訊

美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

避險基金警告：放空美元太熱門 小心弄巧成拙！

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
部分避險基金警告，放空美元已成為太過熱門的一窩蜂交易，投資人應小心短期內匯價回升的風險。路透
部分避險基金警告，放空美元已成為太過熱門的一窩蜂交易，投資人應小心短期內匯價回升的風險。路透

部分避險基金警告，放空美元已成為太過熱門的一窩蜂交易，投資人要小心反撲風險。

管理逾600億美元的BlueBay資產管理公司放空美元已獲利了結，AMP資產公司減持對新興市場貨幣的多頭部位，而K2資產管理公司降低押注風險，部分理由是擔心這個全球儲備貨幣突然升值。

如果他們言之有物，放空美元的投資人可能看到夏天以來的獲利瞬間蒸發。AMP動態市場部門主管Nader Naeimi說，投資人一窩蜂放空美元，「風險可能隨時出現，美元有回升的空間」。

過去四個月，美元兌10國集團（G10）其他國家貨幣的匯價一直走跌，而且押注續跌的部位持續攀升。

儘管沒有避險基金認為美元重返強勢，但他們指出，短期回升的風險正在增加。

K2資產管理公司研究部門主管George Boubouras說：「波動性激增，短期內可能看見美元大幅回升。這對部分新興市場來說可能很痛苦，他們傾向在美元走強時受到重擊。」

8月也是季節性資金回流的開端，通常有利美元升值。過去10年來，美元通常從本月到11月會升值，而且前面七次總統大選的前一季，美元平均升值3%。

新興市場

延伸閱讀

白俄羅斯大選爆衝突 落選候選人攜兒避難

金銀雙重挫！ETF爆量跌 衝歷史巨量

軟銀上季由虧轉盈 淨利達118億美元

破中國貪官紀錄 賴小民一審被控受賄逾75億

相關新聞

川普喊話禁WeChat，LINE可得利？這樣想，誤會就大了！

光禁抖音還不夠！8月6日川普硬起來，指出WeChat一樣對美國國安有威脅，威嚇若沒有被美企併購，就要一起禁。結果引爆一群華人火速改用LINE，讓LINE美用戶暴增兩倍。但是依照Google前任老董的預言，結局可能不是那麼美好？簡單兩點說明白。

避險基金警告：放空美元太熱門 小心弄巧成拙！

部分避險基金警告，放空美元已成為太過熱門的一窩蜂交易，投資人要小心反撲風險。

全球半導體廠排名 華為海思首度躋身前十強

半導體市場研究公司IC Insights於12日公布上半年前十大半導體廠商，晶圓代工龍頭台積電續坐穩前三強，營收年成長幅...

陸副外長：美國打壓TikTok 吃相太難看

大陸外交部副部長樂玉成11日接受採訪時表示，美國政府在拿不出任何真憑實據的情況下，對TikTok進行有罪推定，威脅在45...

美股還能買嗎？ 法人重押這15檔科技股 原因這兩個

疫情持續延燒，但資本市場的熱度似乎更高，美股投資專家認為，資金行情威力不容小覷，尤其隨著經濟逐漸回溫，中長期股市仍大有可為，中短線的拉回，都是不錯的切入時機。

日經：中國大陸一年多來挖角100多位台積電工程師

《日經亞洲評論》今天（12日）報導，自去年起，已有100多位原台積電（2330）工程師和經理人員被挖角到中國大陸，從事有...

福斯新聞和財經頻道推串流服務 年底遍及20國

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的福斯公司（Fox Corp）今天表示，正在推出串流新聞和財經頻道等服務，年...

外媒：美國封殺TikTok將切斷廣告金脈

路透12日報導引述一份白宮文件指出，美國總統川普封殺TikTok的行政命令，下一步可能禁止美國的應用商店提供這款短視頻應...

【經濟彭博周報】日本證券業掀起遠距工作熱潮 員工：從未想過能在家上班

對於在已開發國家當中，工作與生活平衡排行吊車尾的日本來說，上班族從未想過能在家上班，然而，疫情促使金融業變革，強攻遠端交易。

CNBC：聯發科是華為短期內最可能生路之一

財經網站CNBC報導，由於美國的制裁，華為智慧手機的高階晶片即將用罄，該公司取得未來供應的選擇很有限。

火狐瀏覽器所屬公司Mozilla大裁員 收掉台北辦公室

網頁瀏覽器火狐（Firefox）所隸屬的非營利公司Mozilla宣布關閉在台灣的營運據點，公司將全球裁員四分之一共約25...

大逆轉！高通上訴反壟斷案獲勝 不必與手機商重談授權

美國晶片業者高通（Qualcomm）11日贏得一項反壟斷訴訟，得以繼續維持獲利豐厚的專利授權事業。聯邦上訴法院最新的判決...

熱門新聞

日經：中國大陸一年多來挖角100多位台積電工程師

拜登敲定副手 川普火力全開批賀錦麗卑鄙、可怕、無禮

首位亞非裔副總統參選人 加州參議員賀錦麗任拜登副手

拜登副手「賀錦麗」中文名誰取的？ 已故僑領蘇錫芬！

阿查爾為疫情合作而來 川普：我不考慮訪問台灣

9旬翁穿防護衣告別病危愛妻 3週後染疫亡留遺言：從不後悔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。