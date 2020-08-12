避險基金警告：放空美元太熱門 小心弄巧成拙！

部分避險基金警告，放空美元已成為太過熱門的一窩蜂交易，投資人要小心反撲風險。

管理逾600億美元的BlueBay資產管理公司放空美元已獲利了結，AMP資產公司減持對新興市場貨幣的多頭部位，而K2資產管理公司降低押注風險，部分理由是擔心這個全球儲備貨幣突然升值。

如果他們言之有物，放空美元的投資人可能看到夏天以來的獲利瞬間蒸發。AMP動態市場部門主管Nader Naeimi說，投資人一窩蜂放空美元，「風險可能隨時出現，美元有回升的空間」。

過去四個月，美元兌10國集團（G10）其他國家貨幣的匯價一直走跌，而且押注續跌的部位持續攀升。

儘管沒有避險基金認為美元重返強勢，但他們指出，短期回升的風險正在增加。

K2資產管理公司研究部門主管George Boubouras說：「波動性激增，短期內可能看見美元大幅回升。這對部分新興市場來說可能很痛苦，他們傾向在美元走強時受到重擊。」

8月也是季節性資金回流的開端，通常有利美元升值。過去10年來，美元通常從本月到11月會升值，而且前面七次總統大選的前一季，美元平均升值3%。