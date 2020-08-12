疫情、暴雨雙打擊 南韓7月失業率創新高

南韓疫情後又面臨破紀錄暴雨，經濟復甦再度停滯！據統計，南韓15到29歲的年輕人失業率達9.7%，整體僅7月份就減少約27萬7000個工作職缺，失業率來到4%。連續8個月的跌幅是2009年全球金融危機以來最嚴重的紀錄，整體失業率則創下20年來新高。

暴雨侵擾

根據《韓國廣播公司》報導，南韓面臨2013年以來最長的梅雨季，目前已經超過50天都在下雨，氣象廳發佈的報告更表明狀況不樂觀，近期將迎來每小時高達80毫米的降雨量。

每年夏初南韓都會迎來梅雨季，目前最長的紀錄是2013年的連續49天降雨，2此次梅雨季更首度跨入8月。伴隨著閃電及雷聲的雨勢襲擊南韓中部，傾盆大雨造成多座城鎮嚴重毀損，33人死亡、9人失蹤，另有將近萬人民流離失所，全國各地公共設施損壞通報案例則高達數千起。

連結首爾南北、橫跨漢江的「潛水橋」已經被連續淹沒11天，欲通往另一地的民眾束手無策。企劃財政部長洪楠基則已推文擔憂表示，「最近國內觀察到的強降雨可能對經濟復甦有極大的不良影響。」據統計，南韓15到29歲的年輕人失業率達9.7%。

失業創新高

目前南韓因為疫情及暴雨侵擾，僅7月份就減少約27萬7000個工作職缺，失業率提升到4%。據《韓聯社》報導，這也是疫情爆發以來連續8個月的跌幅，是2009年全球金融危機以來最嚴重，失業率也創下20年來新高。

南韓統計局資深官員鍾東閔表示，由於疫情蔓延入境旅客人數急劇下降，大雨侵擾更使人們不願聚會或外出，許多工作機會因此減少。數據顯示，南韓從事經濟活動的人數減少了23萬6000人。

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