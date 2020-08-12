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安謀創辦人警告：安謀改嫁輝達將是一場災難

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
安謀創辦人豪瑟接受BBC專訪時警告，安謀改嫁輝達將是一場災難。路透
安謀創辦人豪瑟接受BBC專訪時警告，安謀改嫁輝達將是一場災難。路透

英國晶片設計商安謀（ARM）的共同創辦人豪瑟（Hermann Hauser）接受BBC專訪時警告，若把安謀出售給輝達，將是一場災難。

這是安謀四年內第二度面臨未來的不確定性。軟銀在2016年買下安謀，但現在據傳已進一步洽談把安謀賣給晶片業者輝達。豪瑟認為，英國政府應當介入。

豪瑟是在1990年將安謀從英國Acorn電腦公司分拆出去。他表，示英國部會首長應幫助這家英國企業再次獨立。

豪瑟解釋，安謀的商業模式就是把技術授權給所有大型晶片製造商，這使輝達不能成為合適的所有權人。他說：「安謀商業模式的基本假設之一，就是能把技術賣給所有人。軟銀的可取之處在於它不是一家晶片公司，因此保留了安謀的中立性。」

豪瑟表示：「假設安謀成為輝達的一部分，但安謀多數的授權企業都是輝達的競爭對手，屆時他們勢必尋找安謀以外的替代選項。」

豪瑟在2016年投票反對軟銀收購安謀，但他說軟銀信守承諾，保留劍橋做為安謀研究和提振本地就業的主要根據地。他不相信輝達收購安謀後還會這麼做。

豪瑟說：「安謀將成為輝達的一個部門，所有決策會在美國進行，而不是在劍橋做決定。」他希望安謀能避免這門親事。

豪瑟也希望看見安謀在倫敦和紐約證券交易所掛牌上市。他坦承，無法指望財政吃緊的（英國）政府為這項交易案提供資金，但政府仍可促成安謀上市。「這與資金無關，而是政府能在產業策略這方面表態。」

安謀（ARM）的共同創辦人豪瑟（Hermann Hauser）。（圖／路透）
安謀（ARM）的共同創辦人豪瑟（Hermann Hauser）。（圖／路透）

英國 劍橋 紐約

延伸閱讀

日經亞洲評論：台積電、鴻海有意投資安謀

安謀收購案 傳三星參一腳

輝達併安謀案傳有進展 雙方希望未來幾周達成協議

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