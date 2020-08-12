大逆轉！高通上訴反壟斷案獲勝 不必與手機商重談授權

美國晶片業者高通（Qualcomm）11日贏得一項反壟斷訴訟，得以繼續維持獲利豐厚的專利授權事業。聯邦上訴法院最新的判決，推翻先前法官要求高通必須與智慧手機業者重新協商規模數以億計美元的專利授權協議的判決。

這代表是高通的一大勝利。高通股價11日盤中應聲大漲逾5%，收盤漲幅收斂至2.3%，報每股108.83美元。

位於舊金山的美國聯邦第九巡迴上訴法院11日判決，聯邦貿易委員會（FTC）並未證明高通和手機晶片與專利相關的核心業務是超出其獲利最大化的合法嘗試做法之外。這推翻了加州聖荷西美國地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）去年做出的判決，當時她裁定高通不當利用其主導地位維持對智慧手機產業的嚴格控制，並命令高通改變其商業做法。

上訴法院的最新判決也撤銷法官先前要求高通必須與蘋果、三星這些智慧手機業者重談授權合約的命令。這類授權業務去年為高通賺進46億美元營收。

判決出爐後，FTC競爭事務主任康納（Ian Conner）發表聲明說：「法院的判決令人失望，我們將考慮各種選項。」

本案將不會發回給初審法官，但FTC可要求全席上訴法庭重審。如果11日的判決維持成立，將代表高通這幾年來與專利授權相關的法律與監管糾紛落幕。高通在7月時宣布，中國大陸華為公司已簽署授權協議，並且補繳專利費。這項協議讓華為這家堅持到最後的大型業者也納入高通的客戶名單中。

高通執行副總裁兼法務長羅森伯格（Don Rosenberg）透過電子郵件表示：「上訴法院一致逆轉、完全撤銷地方法院的判決，認定我們的商業模式和專利授權方案是正當的，並且凸顯高通對產業做出的巨大貢獻。」

FTC是在2017年1月對高通提出反壟斷訴訟，控告高通打壓競爭對手，而美國加州法院則在2019年5月判決FTC勝訴，法官高蘭惠判決高通對手機業者收取「高得不合理的授權費」，阻撓競爭。高通則主張其授權事業嘉惠整個產業，原因是能加速智慧手機的發展。

在最新上訴法院的判決中，法官一致站在高通這一邊，主張高蘭惠的判決可能會危害美國包括5G無線網路在內技術的領導地位。上訴法院法官在56頁的判決書中表示，高蘭惠的判決「遠超過反壟斷法的範圍」，高通的「無授權、無晶片」策略並未對同業的數據機晶片銷售造成阻撓競爭的負擔，也未損害市場競爭。