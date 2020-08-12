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油價先漲後跌 因美速推新紓困計畫的機會渺茫

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
圖/ 美聯社
圖/ 美聯社

油價周二（11日）在盤中一度上漲後下跌約1%，因全球確診病例增加，而美國迅速推出刺激計劃以緩解疫情對經濟影響的希望變渺茫。

布蘭特原油下跌0.49美元或1.1%，收在每桶44.50美元。美國原油下跌0.33美元或0.8%，收於每桶41.61美元。

美國每周石油庫存數據公布之前的一輪獲利了結，令油價承壓。路透調查顯示，市場預估上周原油和汽油庫存下降，而餾分油庫存可能增加，美國石油協會（API）預定周二稍晚公布數據，美國能源資訊局（EIA）則於周三公告。

美國參議院共和黨與民主黨的領袖周二互相批評對方對於新一輪紓困計畫堅不讓步，沒有透露何時可能恢復磋商，也未對在疫情期間丟工作的數千萬人的失業補貼採取任何行動。

Tradition Energy市場研究主管Gary Cunningham表示：「大家現在對刺激計畫和俄羅斯那邊的消息都有疑慮。」

俄羅斯總統普京周二表示，經過不到兩個月的人體試驗，俄羅斯成為全球第一個核准新冠肺炎相關疫苗的國家。但這項消息讓部分專家感到憂心擔心，因為疫苗仍必須完成最終試驗。

但亞洲的石油需求復甦跡象有助提振市場情緒。

沙烏地阿拉伯國家石油公司執行長Amin Nasser周日表示，隨著經濟逐步重啟，亞洲的石油需求正在反彈。

得益於國內復工復產加快步伐以及全球油價回升，中國7月生產者物價指數（PPI）與去年同期相比降幅收窄，進一步表明中國的經濟正在復甦。

歐洲股市反彈也給油價帶來支撐，歐股連續第三個交易日上漲，汽車製造商受到強勁中國銷售數據的提振。

油價 俄羅斯

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