台股ADR隨大盤走跌　台積電、聯電跌逾2%

儘管市場擔心，蘋果公司如果迫於川普政府的壓力，必須將中國大陸通訊軟體微信從Apple Store下架，蘋果最糟可能面臨全球iPhone銷量下滑25%至30%的窘境。不過，蘋果公司近期漲勢動能強勁，股價處於歷史新高附近，仍有分析師持續調高蘋果的股價目標。

2020-08-11 19:14