台股ADR隨大盤走跌 台積電、聯電跌逾2%
台股ADR周二（11日）多數走跌，台積電跌逾2%，較台北交易股價溢價7.04%。
道瓊工業指數11日收盤下跌104.53點，跌幅0.38%，至27,686.91點；標普500指數跌26.78點，跌幅0.80%，至3,333.69點；那斯達克指數下跌185.53點，跌幅1.69%，至10,782.82點。
費半指數收盤跌1.14%
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.69 -0.85%
中華電 CHT 36.62 +0.08%
台積電 TSM 77.94 -2.42%
聯電 UMC 4.19 -2.1%
資料來源：彭博資訊
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