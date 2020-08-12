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台股ADR隨大盤走跌　台積電、聯電跌逾2%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（11日）多數走跌，台積電跌逾2%，較台北交易股價溢價7.04%。

道瓊工業指數11日收盤下跌104.53點，跌幅0.38%，至27,686.91點；標普500指數跌26.78點，跌幅0.80%，至3,333.69點；那斯達克指數下跌185.53點，跌幅1.69%，至10,782.82點。

費半指數收盤跌1.14%

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.69 -0.85%

中華電 CHT 36.62 +0.08%

台積電 TSM 77.94 -2.42%

聯電 UMC 4.19 -2.1%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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