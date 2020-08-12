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民眾投訴TikTok個資外洩 法國著手大規模調查

中央社 / 巴黎11日專電

法國國家資訊自由委員會向法媒證實，早已對TikTok展開調查，並表示會大範圍的調查TikTok對於個資保護、資訊流向等政策，也會加入歐盟的調查行動。

繼在印度遭禁後，由中國字節跳動（ByteDance）開發的TikTok不僅在美國面臨下架，連法國監管單位也已經開始審查。世界報（Le Monde）聯繫負責個資安全的法國國家資訊自由委員會（CNIL），委員會向記者證實於5月間接到民眾投訴，說TikTok要求他刪除一支影片。

國家資訊自由委員會表示，監管單位教導投訴民眾向TikTok開啟歐盟「資訊保護總則」的權利聲明，投訴人之前並沒有做這個動作。

然而據美國政治新聞網站Politico的記者表示，法國國家資訊自由委員會的調查不會只限於投訴的範圍，還會包括「個人資訊、權利行使、歐盟外的資訊流向、未成年人的相應措施等」。

法國BFM電視台表示，若經調查有違反「資訊保護總則」的情事發生，TikTok將面臨極高的風險：「歐盟總則給予監管單位權力，能開罰最高2000萬歐元罰款，或是4%企業營業額。」

對此，TikTok則向媒體表示，已得知國家資訊自由委員會正進行調查，也將全力配合。另外TikTok也說：「保障使用者的個人隱私以及安全是優先任務。」

法國並非唯一對TikTok展開調查的歐洲國家，丹麥的資訊主管機關6月間也啟動調查。

彭博（Bloomberg）報導，「在荷蘭監管單位5月宣布要審查TikTok政策以保護未成年者個資後，歐洲各國的監管單位預計會針對中國母公司字節跳動進行聯合調查」。

因此法國國家資訊自由委員會向媒體表示，將加入歐盟個資保護委員會（EDPB）目前進行中的調查行動。

TikTok 法國 歐盟

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