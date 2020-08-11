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《紐時》數位版收入首度超越紙本 3個月內訂閱數增加67萬件

朝日新聞 / 朝日新聞中文網記者江渕崇／即時報導
位於美國紐約的《紐約時報》總公司大樓。圖／朝日新聞中文網提供
位於美國紐約的《紐約時報》總公司大樓。圖／朝日新聞中文網提供

美國大型報紙媒體《紐約時報》(NYT)已於5日對外公布，其4～6月期的數位版營收，以單季而言，已有史以來首度超過了紙本媒體。數位版的訂閱件數在3個月內增加67萬件，創下了過去最大的增長幅度。加上紙本媒體後的總訂閱數已達到650萬件，更加接近該公司所打出「截至2025年為止達到1000萬件」的目標。

針對新型冠狀病毒的感染擴大及擴展至全美的反對人種歧視運動，《紐約時報》詳盡的報導開拓了新的讀者。而該公司定位為核心商品的《紐約時報》電子版，其訂閱者在截至6月底為止的3個月內，已增加49萬件來到了439萬件。

結果，將訂閱費用加上廣告後的數位版營收為1億8550萬美元（約合新台幣55億元），首度超越了紙本媒體的1億7540萬美元（約合新台幣52億元）。

自2012年上任以來，便持續推動數位化的執行長(CEO)馬克‧湯普森(Mark Thompson)，在電話記者會上指出：「秘訣就在新聞本身。」並自豪地表示《紐約時報》現已進入了投資高品質報導幫助獲得讀者後，更進一步產生投資餘裕的「良性循環」。

5日發表的《紐約時報》4～6月期決算，營收與前1年同期相比減少7%，來到4億375萬美元（約合新台幣120億元），淨利則與前1年同期相比減少6%，來到2366萬美元（約合新台幣7億元）。即便數位版有所增長，訂閱費用收入增加了8%，然而受到新型冠狀病毒的影響，來自高級品牌及娛樂業界等的廣告收入減少44%一事，造成了顯著的影響。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約時報

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