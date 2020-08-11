這支美國生技股 昨天一天最高飆漲600％
Seres Therapeutics這支美國生技股沈寂四年之後，周一（10日）一度騰空飛漲600%以上，收盤時漲幅收斂到389%，股價由前一個交易日（7日）的4.64美元飆到22.70美元。
Seres一飛沖天的原因是，周一傳出公司研發的治療結腸細菌性發炎前導用藥SER-109，有效抑制反復發作的難治梭菌（C. difficile）感染。傑富瑞分析師Chris Howerton說，這項成就對公司本身和微生物群組療法領域都是一個重要里程碑。
Seres表示，試驗顯示SER-109可在投藥治療的8周內，減輕反復發炎的情況約30%。受試的患者中，88.9%能對藥物有持續反應。
利多傳來，周一當天該股交易量超過季平均每日交易量的107倍，觸發至少七次過熱暫停交易。
生技股的表現繫於公司關鍵藥品的研發成敗。Seres雖有周一的戲劇性噴發，但收盤股價跟5年前上市時相較，只漲12%。先前因為缺乏正面消息，公司股價在剛掛牌蜜月期後不久就十分消沈，冬眠了四年。
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