Fed研究指出 平均通膨目標可能才是有效達標的政策工具

舊金山聯邦準備銀行經濟學家研究發現，在當前環境下，物價上漲停滯迫使央行把利率維持在低檔，侷限危機時期的政策選擇，因此以平均通膨率為目標（average inflation targeting，簡稱AIT），或許是一個有效的工具。

經濟學家Renuka Diwan、Sylvain Leduc和Thomas Mertens周一發表的經濟研究報告中說，這個工具是「很適合當前環境的貨幣政策架構」。

Fed去年開始對政策策略展開所謂的架構評估，平均通膨目標是正在研究的選擇之一。主席鮑爾7月29日舉行的記者會上說，「不久後」將完成評估。

Fed以2%為通膨目標，以避免出現1970年代和1980年代那樣價格上漲過快的局面。然而過去十年一直難以達到這個目標。為了推升通膨，Fed已經把利率保持在較低水平，限制了新冠疫情來襲時的貨幣寬鬆空間。

目前為止，Fed 並未試圖填補過去通膨與目標間的缺口。但若採取平均通膨目標，如果一段時間內物價上漲過慢，Fed 將在未來超調以彌補缺口。

經濟學家寫道：「平均通膨目標架構可以減輕通膨和產出向下的壓力，進而將通膨預期錨定在更接近甚至達到目標的水平。」

Fed 當前的通膨目標制可能加劇原本已趨緩的通膨形勢，家庭和企業無不預料低通膨會持續下去並相應調整購買行為。若以平均通膨為目標，家庭和企業就可以預期低通膨後將是通膨更高的時期。

「因此基本機制類似於前瞻指引，但可加以更系統性地應用，因為架構中包含通膨超調，」經濟學家說。「其結果是，未來的通膨承諾可能得到更多信任。」

按金融時報專欄作家 Gavyn Davies 分析，Fed實際可能折衷的做法是，長期將政策利率維持或低於目前的水準，讓通膨未來幾年達到2.5%以上，如此一來可為日後衰退可能使通膨降到1.5%預做緩衝，同時將長期平均通膨保持接近2%。

此舉風險在於Fed未來將不得不經常調整超調程度，如此一來會削弱在投資人和企業中的信譽。