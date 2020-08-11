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Fed帶動垃圾債市場漲不停 票面利率竟創史上新低

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
鋁罐生產商Ball Corp.最新發行的10年期高收益債票面利率低於3%。（圖／取自網路）
鋁罐生產商Ball Corp.最新發行的10年期高收益債票面利率低於3%。（圖／取自網路）

美國垃圾債市場行情發燒，在聯準會史無前例支撐市場、大量資金流入高收益債基金的情況下，一家鋁罐生產商最新發行的10年期垃圾債票面利率居然跌破3%，創下歷史新低。

知情人士透露，鋁包裝業者Ball Corp.在10日以2.875%的票面利率發行13億美元的10年期債券。這家公司的信評等級為BB+，較投資等級低一級。根據彭博資訊的數據，這是美國5年期以上垃圾級公司債有史以來最低的票面利率。

換句話說，這名義上的「高收益債」不再「高收益」，因為收益率已不到3%。

目前，尋求降低現有債務利息支出的高殖利率借款企業正在大量發債，因為整體高收益債的平均殖利率逼近4.95%的空前低點。彭博巴克萊美國企業高收益債殖利率上周五（7日）收在5.31%。

巴隆周刊（Barron's）分析，聯準會在3月底承諾支撐公司債市場，甚至買進所謂「墮落天使債」（即疫情前仍有投資級、疫情爆發後落居垃圾級的公司債），是間接促成美國高收益債市場發燒、新債票面利率創新低的原因。在聯準會承諾支撐後的數月以來，大量資金流入信用市場，也讓投資級公司債受益，殖利率達到歷史最低的1.82%。

對於在疫情期間渴望增加流動性和延長債券期限的公司而言，市場最新情勢是個有利因素。在上周出售的高收益債交易中，約有40%的債券殖利率低於4%。

根據Ball Corp.上周公布的財報，由於消費者在疫情期間提高在家用餐量，因此鋁罐飲料需求更高，讓該公司受惠。消息人士說，Ball Corp.最初尋求舉債10億美元，但最終發行規模達13億美元。

Ball Corp.創紀錄的債券發行案也凸顯出，在垃圾債寫下近十年來最佳月份表現後，追求高收益的投資人正面臨挑戰。

疫情 聯準會

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