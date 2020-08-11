新加坡Q2經濟萎縮42.9％ 比初估值還慘

道指上漲357.96點或1.3%收2萬7791.44點，波音和道氏化學是表現最好的個股票，上漲都逾5%。被視為全球經濟領頭羊的開拓重工股價也上漲529%。摩根大通上漲1.27%，也為道指漲幅作出貢獻。

2020-08-11 04:43