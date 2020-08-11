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新加坡Q2經濟萎縮42.9％ 比初估值還慘

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
新加坡上季經濟萎縮42.9%。（圖／路透）
新加坡上季經濟萎縮42.9%。（圖／路透）

新加坡第2季經濟萎縮幅度高於初估數字，顯示這個極為仰賴貿易的國家要邁向復甦仍有長路要走。

新加坡貿工部11日公布，第2季國內生產毛額（GDP）經年化後較前季萎縮42.9%，萎縮幅度大於先前估計的41.2%。參與彭博資訊調查的經濟學家原先預估萎縮43%。

新加坡經濟已符合技術性衰退定義。貿工部表示，預估新加坡今年經濟萎縮5%至7%，萎縮幅度可能比先前官方預估的4%至7%嚴重。

若與去同期相比，新加坡第2季經濟萎縮13.2%。因應疫情實施的封鎖措施讓新加坡零售與觀光業受創、衝擊營建生產，全球需求疲弱也讓新加坡出口大幅下滑。

新加坡 疫情

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