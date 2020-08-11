帶領蘋果市值飆史上新高 庫克也躍居10億美元富豪

蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）自2011年8月上任以來已屆滿九年，這段期間，公司市值持續成長，目前逼近2兆美元，而庫克自己的身價也愈來愈高，躍居10億美元富豪俱樂部。

蘋果股價10日收盤上漲1.45%至450.91美元，上周上漲約5%，公司市值逼近2兆美元，遠高於共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）在九年前逝世當時的3,500億美元市值。

與此同時，庫克的身價也水漲船高，根據彭博億萬富豪指數統計的推估，庫克的資產淨值已超過10億美元。

庫克的資產淨值估計數字是根據監管文件的分析，以及先前出售持股時的蘋果股價表現來判斷。今年59歲的庫克在2015年曾表示，他計劃要將多數財富捐出，而他也已經捐出價值數百萬美元的蘋果股票。因此，若是庫克私下做慈善、未公開捐款金額，那麼庫克實際擁有的資產淨值可能比上述推估數字低。

蘋果公司發言人Josh Rosenstock對此不願置評。

蘋果的市值和庫克的財富反映五大尖牙股（FAANG，五大科技公司）的股價飆漲，而在賈伯斯時代，尖牙股這一詞尚不存在。不過，庫克其他科技公司執行長，包括亞馬遜的貝佐斯、Google母公司字母的皮伽與臉書的祖克伯，正面臨反壟斷調查。

貝佐斯和祖克伯都持有自己創辦公司的龐大股權，也因此擁有巨大財富，但庫克並非是公司創辦人，而是一步步走向10億美元資產俱樂部之路。在估計的庫克財富中，有絕大多數是庫克在1998年加入蘋果時所獲得的股票獎勵，當時庫克因善於管理蘋果複雜的供應鏈而備受讚揚。

庫克在擔任蘋果執行長的第一天，獲得為數龐大的限制性股票，股票以每年遞增的方式發出，其中部分的附帶條件是，蘋果的股價表現必須超過標普500指數三分之二的企業。若蘋果股價沒有突然大跌，庫克本月稍後有望取得他的第九度股票分發，內容是56萬股蘋果股票。

在最新一輪股票獎勵中，約半數可能會為納稅所保留，但其餘股票可望讓庫克的財富再增加1億美元。庫克目前直接持有847,969股，相當約0.02%的蘋果股票，價值約3.75億美元。根據彭博資訊的資料，先前售股、股利與其他報酬讓庫克財富另增加6.5億美元。