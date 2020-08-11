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台積電ADR小跌0.2% 仍有近8%溢價

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR（TSM）周一跌0.2%，較台北交易股票仍有近8%溢價。費城半導體指數周一微漲0.03% 。

美股三大指數漲跌互見，道瓊大漲357點，因景氣敏感類股大漲，抵銷微軟等大型科技股的跌勢，標普500指數接近疫情爆發前的歷史最高水準，但那斯達克指數收低，投資人繼續把資金從權重科技股輪動至價值股，同時等待美國新一輪紓困措施的協商進展。

道瓊工業指數10日收盤上漲357.96點，漲幅1.3%，至27,791.44點；標普500指數上漲9.19點，漲幅0.3%，至3,360.47點；那斯達克指數下跌42.63點，至10,968.36點，跌幅0.4%。

台灣加權股價指數昨天漲65.13點收12,894點。台積電漲0.6%，收435.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 69.62 0.00 70.40 -1.10

中華電 CHT 107.72 -0.71 108.50 -0.72

台積電 TSM 470.26 -0.20 435.50 7.98

聯電 UMC 25.20 0.00 25.30 -0.40

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 標普 科技股

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