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從台灣到香港，全都是中美對抗的衍生劇

美股道瓊漲逾350點 標普距高點1.1％

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
道瓊工業平均指數上漲，史坦普500指數距歷史高點只差1.06%。（路透）
道瓊工業平均指數上漲，史坦普500指數距歷史高點只差1.06%。（路透）

美股道瓊工業平均指數上漲，對經濟敏感類股的上漲抵銷了微軟等大型科技股的跌幅。

道指上漲357.96點或1.3%收2萬7791.44點，波音和道氏化學是表現最好的個股票，上漲都逾5%。被視為全球經濟領頭羊的開拓重工股價也上漲529%。摩根大通上漲1.27%，也為道指漲幅作出貢獻。

同時，由於對經濟敏感的股票帶領指數走高，能源和工業類股分別上漲超過2.4%，史坦普500指數上漲9.19點或0.27%收3360.47點，距歷史高點只差1.06%。

但是，那斯達克綜合指數表現不佳，下跌42.63點或0.39%收1萬968.36點，這是因為交易員削減大型科技股部位。臉書和Netflix的股價聯同微軟一起分別下跌至少1.99%。亞馬遜下跌0.61%，Alphabet下跌0.1%。

美國總統川普周末簽署了幾項擴大新冠病毒紓困措施的行政命令。這些命令分配擴大後的失業救濟金，將學生貸款延後到2020年，並提供資薪稅免稅期。但是，失業救濟金將降至每周400元。該福利剛開始時為受到新冠大流行影響的勞工每周發放600元。

Stone Investment Partners投資長史東(Bill Stone)指出：「雖然川普的舉動可能會導致法律挑戰，但從政治上講，這給國會施加了必須達成協議的壓力。」

國會領導人上周未能在新的新冠病毒紓困計畫上取得進展。年初簽署的一籃子計畫的部分補貼在7月底失效，增加了美國經濟復甦的不確定性。

儘管如此，川普的命令仍然面臨法律挑戰，因為要繼續實施這些計畫將需要國會控制的聯邦資金。民主黨人堅持支持延長每周600元福利。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示，他願意接受更多紓困談判，並指出：「我們準備提出更多補助。」

Jefferies首席財務經濟學者馬考斯瓦(Aneta Markowska)說：「財政懸崖仍然代表著8月的下行風險。」但是，由此帶來的任何弱勢將是「短暫的」。

他說，「到9月時，另一輪財政支持將創造正向的動能。即使在某些州，學校的重新開放也將透過（1）促進返校購物和（2）允許更多父母在9月重返工作來加強正向的動能。」

華爾街表現強勁。道指上周上漲3.8%，為6月來的最大單周漲幅。史指和那指上漲2.5%。

【中央社／紐約10日綜合外電報導】

投資人繼續將資金轉向價值股，同時觀望美國振興方案的進展，美股標準普爾500指數今天小幅收漲，但那斯達克指數收跌。

道瓊工業指數終場上漲359.96點，或1.3%，收在27791.44點；標準普爾500指數小漲9.19點，或0.27%，收在3360.47點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌42.63點，或0.39%，收在10968.36點。

川普 失業 科技股 購物

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