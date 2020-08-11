彭博資訊專欄／沙國拉抬油價的如意算盤

經濟日報 / 朱利安．李（Julian Lee）

由於美國原油市場的生產及庫存量最透明，因此沙烏地阿拉伯正在重施故技，減少對美原油出口量，企圖壓低美國原油市場的庫存量，使供需加速恢復平衡，從而拉高國際油價

美國能源資訊局每周三都會公布前周的原油庫存量，比全球其他機構公布的數據更準確、更即時，且廣受原油分析師及交易商的重視，能夠提供最新油市供需情勢，因而影響全球的原油交易決策及價格。改變美國原油進、出口量，有可能對美國的庫存水準造成重大變化。

由於新冠肺炎疫情壓制美國原油需求，導致5、6月美國原油庫存激增，於是沙國決定再度減少對美供油，來壓低美國的原油庫存。

沙國三年多前就曾用過這一招。2017年初石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）同意減產保價，壓低全球原油庫存。但由於減產未落實，加上美國頁岩油增產，使庫存量居高不下。

然而現在沙國對美原油出口量正大幅減少。今年5、6月時，幾乎每天都有沙國油輪駛入美國墨西哥灣沿岸及西岸，有時一天還不只一艘，曾一度使美國進口沙國原油的數量創下六年來高點，使美國原油庫存節節升高。然而到了7、8月，已經減為每周一艘，7月最後一周（最新數據）只有每天19萬桶，是十年來單周最低紀錄。

未來幾周進口量可能進一步下降。依據彭博資訊數據，目前從沙國駛往美國的所有油輪上，總共只裝載900萬桶原油。由於航程需要約六周，因此9月中之前只會有這麼少的原油抵美。

再者，沙國於8月初公布的9月官訂油價（OSP），也透露出玄機。由於沙國銷往歐洲的原油面臨俄羅斯及非洲原油的競爭，因此沙國大幅降低對歐洲客戶的OSP，也小幅降低對亞洲的OSP，但對美OSP卻不變，無法與美國自己生產及來自加拿大的重級原油競爭，這也顯示沙國無意增加對美原油出口。

沙國及美國領導人都希望油價能夠回升，因為沙國財政高度依賴石油收入，而美國的頁岩石油業也亟需油價上揚來恢復生產及增加就業。因此沙國此舉也正中川普下懷。

沙國再度聚焦於減少對美供油，希望能再創2017年下半年時的戰果；當年6月中旬國際油價為每桶44.82美元，年底時漲到67.87美元，漲幅達51%。但除非新冠肺炎疫情能夠降溫，帶動原油需求回升，否則沙國將會發現今年這場仗將比2017年難打得多。

（作者Julian Lee是彭博資訊石油策略師及專欄作家／編譯任中原）

油價 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

偏僻鄉野目擊未知生物！ 外星研究員挖真相嚇到退出

紐時：艾薩訪台 北京反應可能相對克制

路透：大陸Q4將「爆買」美國黃豆 主因「利之所趨」

期貨商論壇／輕原油期 有看頭

相關新聞

3T風險升高 新興市場戒備

新興市場股市上周五（7日）受美中緊張關係升高拖累，但上周新興貨幣出現波動跡象；分析師認為，新興市場接下來面臨所謂「3T」...

35年畫句點 東芝退出筆電市場

催生史上首部筆電的日本東芝公司，已悄悄退出筆電市場，把這個事業其餘的少數股權也轉讓給夏普，跟經營長達35年的個人電腦（P...

油價走高 沙國看好需求復甦

國際油價10日走高，主因沙烏地阿拉伯看好主要市場的原油需求正在攀升，且最新數據顯示中國大陸工廠數據好轉；不過投資人仍審慎...

避免iPhone用戶脫口罩解鎖 紐約運輸局向蘋果求援

紐約大都會運輸局為防堵2019冠狀病毒疾病在紐約市公車和地鐵擴散，今天請求美國蘋果公司針對iPhone用戶臉部辨識解鎖提...

彭博資訊專欄／沙國拉抬油價的如意算盤

由於美國原油市場的生產及庫存量最透明，因此沙烏地阿拉伯正在重施故技，減少對美原油出口量，企圖壓低美國原油市場的庫存量，使...

OECD預測南韓GDP萎縮 22年首見

經濟合作發展組織（OECD）預測，南韓今年國內生產毛額（GDP）料將出現22年來首次萎縮，但在全球經濟規模排名上卻可能挺...

全球股市過熱 警訊亮了

根據彭博資訊的最新統計，若以美元計算，全球股票的市值已超越了全球經濟的總產值，為今年1月以來首見。有些投資人說，這是股市...

日企轉型 科技投資大增

在數位化浪潮下，全球企業紛紛展開數位轉型，而新冠肺炎疫情帶來諸多不確定性，又使業者加快轉型腳步，其中大型日本企業本年度在...

最幸福國度 不丹掀炒股風潮

儘管新冠肺炎疫情肆虐全球金融市場，不丹卻掀起股市投資風潮，原因是國民所得持續增加，且投資管道有限，使中產階級紛紛湧入過去...

韓散戶錯押巴西債 慘賠

受里爾劇貶拖累，在巴西公債押注了數十億美元的南韓散戶投資人面臨巨大損失，致使要求監管機構更妥善保護投資大眾免受高風險產品...

德國之聲／微軟在中國的發展

近年來，微軟已完成多次重要收購，將LinkedIn、Github和Skype等知名網站和公司以及諾基亞的電話領域並購。現在，微軟又最有可能成為中國短視頻服務商TikTok（抖音海外版）在美國業務的買主。

麥當勞前執行長被揭劈腿3下屬 麥當勞怒索12億離職金

麥當勞前執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook），去年11月因為曾對一名下屬發送帶有性意味的短訊而遭解雇...

熱門新聞

褲鍊沒拉摟孕妹合影 大學校長道歉停職

反制美國 大陸外交部宣布：制裁11名美方人士

今天開盤前 五件國際事不可不知

傳有意成為總統山第5顆大頭 川普說話了

美若封殺微信 郭明錤：iPhone出貨量恐下修三成

東芝出售Dynabook其餘股權給夏普 正式退出筆電市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。