彭博資訊專欄／沙國拉抬油價的如意算盤

由於美國原油市場的生產及庫存量最透明，因此沙烏地阿拉伯正在重施故技，減少對美原油出口量，企圖壓低美國原油市場的庫存量，使供需加速恢復平衡，從而拉高國際油價。

美國能源資訊局每周三都會公布前周的原油庫存量，比全球其他機構公布的數據更準確、更即時，且廣受原油分析師及交易商的重視，能夠提供最新油市供需情勢，因而影響全球的原油交易決策及價格。改變美國原油進、出口量，有可能對美國的庫存水準造成重大變化。

由於新冠肺炎疫情壓制美國原油需求，導致5、6月美國原油庫存激增，於是沙國決定再度減少對美供油，來壓低美國的原油庫存。

沙國三年多前就曾用過這一招。2017年初石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）同意減產保價，壓低全球原油庫存。但由於減產未落實，加上美國頁岩油增產，使庫存量居高不下。

然而現在沙國對美原油出口量正大幅減少。今年5、6月時，幾乎每天都有沙國油輪駛入美國墨西哥灣沿岸及西岸，有時一天還不只一艘，曾一度使美國進口沙國原油的數量創下六年來高點，使美國原油庫存節節升高。然而到了7、8月，已經減為每周一艘，7月最後一周（最新數據）只有每天19萬桶，是十年來單周最低紀錄。

未來幾周進口量可能進一步下降。依據彭博資訊數據，目前從沙國駛往美國的所有油輪上，總共只裝載900萬桶原油。由於航程需要約六周，因此9月中之前只會有這麼少的原油抵美。

再者，沙國於8月初公布的9月官訂油價（OSP），也透露出玄機。由於沙國銷往歐洲的原油面臨俄羅斯及非洲原油的競爭，因此沙國大幅降低對歐洲客戶的OSP，也小幅降低對亞洲的OSP，但對美OSP卻不變，無法與美國自己生產及來自加拿大的重級原油競爭，這也顯示沙國無意增加對美原油出口。

沙國及美國領導人都希望油價能夠回升，因為沙國財政高度依賴石油收入，而美國的頁岩石油業也亟需油價上揚來恢復生產及增加就業。因此沙國此舉也正中川普下懷。

沙國再度聚焦於減少對美供油，希望能再創2017年下半年時的戰果；當年6月中旬國際油價為每桶44.82美元，年底時漲到67.87美元，漲幅達51%。但除非新冠肺炎疫情能夠降溫，帶動原油需求回升，否則沙國將會發現今年這場仗將比2017年難打得多。

（作者Julian Lee是彭博資訊石油策略師及專欄作家／編譯任中原）