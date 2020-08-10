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德國之聲／微軟在中國的發展

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微軟創辦人比爾蓋茲。路透
微軟創辦人比爾蓋茲。路透

（德國之聲中文網）近年來，微軟已完成多次重要收購，將LinkedIn、Github和Skype等知名網站和公司以及諾基亞的電話領域並購。現在，微軟又最有可能成為中國短視頻服務商TikTok（抖音海外版）在美國業務的買主。TikTok已成為美國政府針對的目標。美國總統特朗普出於安全考慮希望盡快封閉該公司。如果順利收購TikTok，將完全符合微軟的戰略。與谷歌或者臉書等其他美國科技巨頭相比，微軟在中國的生意相當可觀。這家世界最大軟件公司每年在中國的銷售額大約20億美元。

微軟在中國都做些什麼？

微軟在全中國總共約有6000名員工，在上海，北京和蘇州設有辦事處。視窗（Windows）操作系統被廣泛使用。但是，公司也面臨著盜版產品泛濫的問題。雲業務在全球範圍內迅速發展時，微軟雲計算服務在中國則剛剛處於起步階段。由於受到中國政府制定的網絡安全法規的限制，微軟只能在有限的範圍內銷售其雲軟件和雲服務業務。與此同時，其地方合作伙伴世紀互聯集團公司21Vianet則經營著數據中心。與阿裡巴巴、百度、騰訊和華為等中國技術供應商相比，微軟處於次要地位。職業網站LinkedIn和搜索引擎Bing的規模也偏小。

微軟亞洲研究院在西方幾乎鮮為人知。而在中國，該部門被視為是培養人工智能領域專家的搖籃。該研發部培養了大批管理人才，很多人之後被抖音母公司字節跳動以及百度、小米等科技巨頭和知名創業公司雇用。

微軟是否屈服於中國的自我審查？

無論是LinkedIn網站還是Bing搜索引擎都對在中國政府看來屬於敏感問題的搜索內容進行審查。被微軟收購之前的LinkedIn前老板韋納（Jeff Weiner）說，要想在中國發展壯大，這是必要的。盡管如此，在當局插手之前，同樣屬於微軟的軟件開發者平台Github也會確保互聯網內容的安全。

微軟與北京政府有麻煩嗎？

最大的麻煩是產品被盜版問題。多年來微軟對此一直提出尖銳批評並多次與盜版者對簿公堂。2014年，當局以反壟斷調查為名，對4個辦公室進行了搜查。

微軟創始人比爾‧蓋茨如何看中國？

近年來比爾‧蓋茨（BILL GATES）更多的是公開對中國持肯定態度。例如去年他與習近平主席的妻子彭麗媛會晤。他批評對中國網絡設備供應商華為的制裁，贊揚中國人抑制新冠疫情的措施。他的比爾＆梅琳達‧蓋茨基金會還為中國抗擊新冠疫情的鬥爭提供了五百萬美元的資助。該基金會是在中國大陸活躍的為數不多的外國或非政府機構之一。

李京慧/樂然 （路透社）

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