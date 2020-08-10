疫情使經濟萎縮 英、美裁員創紀錄

受疫情影響，英國經濟體萎縮25%以上，企業生存難只好大裁員！由於英國規定大幅裁員得在時限前通報政府，6月份向政府通報的大裁員企業，數量是去年同期比的5倍之多，英國就業研究所長威爾森警告，7、8月的裁員數量將只多不少，失業人數超過2008年的金融危機是早晚的事。此外，美國也面臨裁員危機，到7月的裁員數184.8萬人，已接近2001年的歷史最高。

大裁員時代

英國在疫情期間經濟產出減少超過4分之1，經濟體的萎縮導致企業更難生存，無可避免只能樽節、精簡人事，由於該國企業大幅裁員得提前通報，否則得支付一筆不斐的補償費用，而據《BBC》報導，政府收到的6月份大幅裁員企業數量竟然是去年同期的5倍，說明英國將迎來大裁員時代。

數據指出，去年6月，英國僅有345家公司會做大幅裁員（90天內裁20人），被辭退人數達2.4萬人，但光是今年6月就已有近14萬失業員工通報，英國就業研究所所長威爾森更表示，透過裁員數的每月波動，能看出遞增的勢頭，比起3、4月，英國企業5、6月的裁員量激增，預期7、8月恐只升不降，裁員人數可能超過2008年全球經濟大蕭條的金融危機。

中老年員工失業潮

《電訊報》更進行後續報導，這些被裁員或是將被裁員的員工，多是中老年人，企業不可避免在選擇裁員上，寧願留下更年輕的員工，所以預期這波疫情之後，50歲以上的員工可能超過4分之1都會丟掉飯碗。

而《英國快報》補充，財政監督機構的預測顯示，目前被放無薪假的工人有15%會被「順勢辭退」，總計大約有37.7萬人將被裁員，而且《快報》警告，帳面上看到的裁員企業數都是大型企業，才會遵守政府明定的裁員通知規則HR1，若加上小企業，失業人口不僅如此。

歐、美裁員危機

除了英國之外，歐洲、美國也躲不掉疫情下的裁員問題，據《路透社》於6日的報導指出，美國企業於7月宣布會再裁掉26萬人次，相較6月裁員數增加54%，總計裁員數達184.8萬，比起去年暴增212%，也很接近美國最慘的2001年記錄（該年195.7萬裁員數）。

而網路新聞《CGTN》也整理，法國私人企業共裁員近12萬，是該國有史以來6月最高的記錄，雖然歐洲區也面臨裁員潮，但據《金融時報》報導，德國的市場會比其他歐洲國家更快復甦，因為該國製造業不同於美國，收到的訂單數回升，連帶讓企業裁員較不嚴重。

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