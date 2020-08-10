美大刀制裁微信 恐波及本土企業

美國若繼續制裁中國騰訊，恐殃及騰訊曾大力投資的美國企業。美國大刀制裁微信後，微信母公司騰訊及旗下其他服務恐將成下一波目標，然而騰訊近年大手筆投資美國許多科技公司，包括特斯拉、Spotify、環球音樂等。若美國執意制裁騰訊，這些曾接受騰訊投資的美國公司，以及希望藉著騰訊進軍中國市場的計畫，都將受到影響。

《Seeking Alpha》分析，美國禁止微信後，下一步便是瞄準微信的母公司騰訊。若美國持續制裁，其他騰訊其他的服務公司、包括許多都是美國上市公司，皆會受到影響，如影音網站「哔哩哔哩」（俗稱B站）、搜尋引擎「搜狗」、遊戲直播平台「虎牙」和「鬥魚」、網購電商「京東」與「拼多多」。

騰訊近幾年也砸重金投資許多美國科技公司，美國政府的制裁行動，恐會牽連這些美國本土企業。例如，騰訊在2017年砸下1.78億持有特斯拉5%的股份，CEO馬斯克甚至曾公開稱騰訊是特斯拉的「投資者與顧問」。同年，騰訊也買下訊息應用程式Snap12%的股份。

在數位串流音樂方面，騰訊近年也動作頻繁，除了騰訊旗下的「騰訊娛樂」和音樂串流龍頭Spotify都互相持有股份，最轟動的則是2019年底，騰訊以3.4億美金，大動作收購全球最大的音樂公司「環球音樂」10%的股份。

根據《彭博》報導，騰訊收購環球股份，有助於環球進一步打入亞洲、尤其是中國市場，騰訊也能從環球龐大的資源中獲利，包括環球擁有泰勒絲、女神卡卡等熱門歌手。

騰訊在遊戲、影音、科技服務上，近幾年對美國企業投資毫不手軟，而美國企業也希望藉著與騰訊的合作，打入中國市場。然而美國政府制裁微信後，若真的瞄準騰訊進行下一波制裁，恐會延宕美國公司進軍中國的藍圖。

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