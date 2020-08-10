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東芝出售Dynabook其餘股權給夏普 正式退出筆電市場
日本東芝公司上周悄悄退出筆電市場，完全脫手經營長達35年的筆電事業，把這個事業其餘的少數股權轉讓給夏普。
東芝兩年前以3,600萬美元價碼，將個人電腦（PC）事業的80.1%股權出售給夏普，夏普隨後將該事業更名為Dynabook。夏普在今年6月行使權利，收購這個筆電事業其餘的19.1%股權。
科技新聞網站The Verge報導，東芝4日發布聲明，表示這項交易案已經完成。東芝在聲明中說：「本次股權轉讓，使Dynabook成為夏普的全資子公司。」
在1990年代到2000年代初期，東芝是個人電腦製造大廠之一，隨著愈來愈多競爭對手加入市場，加上東芝未能推出更多獨具一格的特色，東芝的受歡迎程度日益消退。
根據路透的資料，在東芝前一次出售筆電股權給夏普時，東芝2017年的筆電出貨量已遽減至140萬台左右，遠低於2011年的1,770萬台高峰。
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