全球最貴防疫鑽石口罩 店家透漏買家為中國商人

以色列一間珠寶公司正在製作一個號稱全球最貴的防疫口罩，這個口罩鑲有鑽石、黃金，要價150萬美元（約新台幣4414萬元）。店家指出，買家是一名住在美國的中國商人。

美聯社報導，珠寶設計師利維（Isaac Levy）表示，這個18K白金口罩鑲有3600顆白鑽及黑鑽，並依買方要求，配有最高防護等級N99過濾規格。

同時身為Yvel珠寶公司老闆的利維表示，買家還有其他兩個要求，包括年底前必須完成製作並為全球最貴口罩。店家指出，第二個要求「最容易辦到」。