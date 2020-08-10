台積電上周五ADR跌0.6% 聯電跌回折價
台積電ADR（TSM）上周五跌0.6%，隨費城半導體指數下挫，較台北交易股票溢價仍高達8.7%，費城半導體指數上周五跌1.2% 。
聯電ADR大跌近7%，較台北交易股票轉成折價。
美國科技股上周五（7日）下挫，反映美中衝突加劇，倒是道瓊和標普500指數尾盤扳回頹勢，標普500連漲六個交易日，創下2019年4月來最長連漲紀錄。
那斯達克綜合指數周五跌0.9%，標普500和道瓊周線各漲2.4%和3.8%，分別創下2009年和1996年來最佳8月首周表現。
台灣加權股價指數上周五跌84.63點收12,828.87點。台積電跌0.7%，收433元。聯電跌3.8%收25.6元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 69.55 -1.25 70.30 -1.06
中華電 CHT 108.38 +0.71 109.00 -0.57
台積電 TSM 470.74 -0.61 433.00 8.72
聯電 UMC 25.17 -6.96 25.60 -1.66
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言