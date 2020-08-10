台積電上周五ADR跌0.6% 聯電跌回折價

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR（TSM）上周五跌0.6%，隨費城半導體指數下挫，較台北交易股票溢價仍高達8.7%，費城半導體指數上周五跌1.2% 。

聯電ADR大跌近7%，較台北交易股票轉成折價。

美國科技股上周五（7日）下挫，反映美中衝突加劇，倒是道瓊和標普500指數尾盤扳回頹勢，標普500連漲六個交易日，創下2019年4月來最長連漲紀錄。

那斯達克綜合指數周五跌0.9%，標普500和道瓊周線各漲2.4%和3.8%，分別創下2009年和1996年來最佳8月首周表現。

台灣加權股價指數上周五跌84.63點收12,828.87點。台積電跌0.7%，收433元。聯電跌3.8%收25.6元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 69.55 -1.25 70.30 -1.06

中華電 CHT 108.38 +0.71 109.00 -0.57

台積電 TSM 470.74 -0.61 433.00 8.72

聯電 UMC 25.17 -6.96 25.60 -1.66

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

標普 台積電 半導體

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