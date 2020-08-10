台積電上周五ADR跌0.6% 聯電跌回折價

南韓房價一般人高不可攀，文在寅上任的打房宣言毫無作用！文在寅17年上任時就主打「辛勤的人能養家糊口」的社會公平競爭口號，然而，他上任的3年中，首爾房價卻飆出史詩級的34%增幅、公寓更達50%，貸款政策限制最高借貸為房價40%，加上首爾不斷高升的房價，被批評者認為是投機客的天堂，利於金湯匙的富二代們用現金搶房，而原本該保護的一般人買房夢，更顯遙遠。

2020-08-09 17:16