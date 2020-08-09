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疫情與連鎖超市夾擊 日商店街沒落

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
連鎖量販店競爭加上疫情重創觀光業，日本歷史悠久的商店街面臨困境。圖為位於沖繩那霸的國際通，是傳統商店街成功轉型為觀光景點的例子。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）
連鎖量販店競爭加上疫情重創觀光業，日本歷史悠久的商店街面臨困境。圖為位於沖繩那霸的國際通，是傳統商店街成功轉型為觀光景點的例子。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）

現代化超市競爭加上疫情影響，日本傳統商店街逐漸式微。全日本約有1萬2600個傳統商店街，通常集結了小吃、五金雜貨、菜販等，是在地居民重要的生活中心，但近幾年受到連鎖超市和量販店影響，生意每況愈下，僅靠著吸引觀光客維持生計，疫情重創觀光業下，傳統商店街越來越難以生存，甚至會影響當地社區的經濟發展。

《Japan Time》報導，商店街的發展歷史悠久，最早可追溯到14世紀的室町时代，當時織田信長頒布「楽市・楽座」法令，意思為「開放百姓自由交易」，消除民生交易被少數人壟斷的局面，因此商店街於焉形成，甚至是先有商店街，再有社區的歷史脈絡，

日本傳統商店街通常集合小農攤商、五金雜貨店和小吃店商店，對在地居民、尤其是老年民眾十分重要，無論是經濟收入或者生活交流。然而因連鎖量販店和超市的競爭，加上年輕人越來越少在商店街消費，因此景氣大不如從前，甚至連帶影響社區的經濟活動。

不過部分商店街結合觀光業吸引人潮，因此得以存續，如沖繩那霸的國際通，就是商店街成功轉型觀光景點的例子，且商店大多只開放步行、環境乾淨整潔，並且靠近著名神社寺廟，也會販售當地特色產品，因此廣受觀光客喜愛。

然而疫情重創觀光業，商店街為了防疫也不得不配合政策「自肅」、停止營業，即使開始營業，人潮也大不如從前。如《高知新聞》報導，位於日本中南部的高知市，其商店街在6月的生意大減，週末人潮跌了35%，週間人潮跌了28%，創下破紀錄的人潮新低。

報導分析，商店街的持續沒落不只是對傳統文化的傷害，更是傷害當地社區的經濟活動，尤其組成商店街的大多為老年人口，若老年人失去經濟來源和交流活動地點，恐將造成更大的社會問題。

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日本 疫情

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