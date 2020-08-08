擺脫中美緊張局勢擔憂 道瓊小漲46點連升6日

道瓊工業平均指數和史坦普500指數小漲，擺脫了中美緊張局勢加劇和進行中的新冠病毒紓困談判的擔憂。

道指上漲46.5點或0.17%收2萬7433.48點。史指微升2.12點或0.06%收3351.28點。道指和史指連升6個交易日。

那斯達克綜合指數下跌97.09點或0.87%收1萬1010.98點，終止連續7個交易日上漲。亞馬遜和Netflix分別下跌1.78%和2.82%。微軟下跌1.79%，蘋果下跌2.27%。

川普總統6日發布行政命令應對中國App TikTok和微信的「威脅」。命令中要求與TikTok和微信母公司ByteDance和騰訊的任何交易將在45天後被禁止。

華盛頓與北京之間的緊張局勢繼續升級，其中包括新冠病毒起源和香港民主問題。美國7日批准對香港行政長官林鄭月娥制裁。

同時，白宮與民主黨領袖間的談判破裂，雙方未能就新的新冠病毒紓困計畫達成協議。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，她告訴白宮提出更高金額的紓困方案。同時，財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示雙方未取得進展。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)說：「我感到非常失望，今天只是一遍又一遍地重複相同的事情，和過去2周一樣。」他補充說，政府將「發布行政命令以減輕人們正在經歷的痛苦」。

談判的關鍵癥結之一是每周600元的聯邦失業救濟金，該福利金於7月底到期。民主黨人希望將繼續提供同額福利，而共和黨人則希望降低每周金額。

道富環球投資(State Street Global Advisors)首席投資策略師亞隆(Michael Arone)表示：「股指若要走高，的確需要一個1.5兆元的財政政策。」「如果沒有，經濟可能會回撤。沒有紓困方案，復甦將停滯不前。」

勞工部表示，美國經濟7月新增176.3萬個工作崗位，高於接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者預期的新增140萬。失業率也優於預期，降至10.2%。6月和5月的就業報告也大幅向上修正。

Principal Global Investors首席策略師沙赫(Seema Shah)表示，就業報告讓投資人感到意外，因為「過去一個月對負面訊息的預期一直籠罩著投資人」。不過，他補充說，這些數字並不意味經濟狀況得到明顯改善。

她說：「這僅代表勞動市場在7月是靜止的，沒有跡象顯示新冠病毒確診案件增加威脅到新的疲軟跡象。」「儘管如此，由於國會尚未就新的財政紓困方案達成共識，因此存在的風險是，政策失靈會耗盡近幾個月來重新滲透到經濟中的初步復甦力道。」