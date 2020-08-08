川普揮大刀 騰訊股價應聲大跌
美國總統川普簽署行政命令，禁止騰訊公司與受美國司法管轄的任何個人和實體之間，進行與微信有關的任何交易。這項行政命令將於45天後（即當地時間9月20日）生效。消息傳來，在香港上市的騰訊股價7日上午瞬間大跌，跌幅一度超過10%。
大陸外交部發言人汪文斌7日在例行記者會呼籲美國勿將經濟問題政治化。
汪文斌表示，美國不惜損害美國廣大用戶和公司權益，將一己私利凌駕於市場原則和國際規則之上，肆意進行政治操縱和政治打壓，換來的只是自身道德滑坡，國家形象受損和國際信任赤字，最終也將自食其果。
根據白宮官網公布的行政命令顯示，川普將微信和TikTok並列，指控這兩個應用程式「對美國國家安全構成威脅」，並以此為由將對微信採取措施以「應對信息和通信技術及服務供應鏈方面的國家緊急狀態」。
美國國務卿龐培歐前一日才宣布，將擴大「乾淨5G」範疇，並威脅將在美國網路中下架包括TikTok、微信在內「不可信」的中國應用。
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