美國7月就業優於預期 勞動市場改善、但回升速度減緩

美國7月非農業就業人數再增176.3萬人，雖比6月時激增479.1萬遜色，但比市場預估的148萬人要好，失業率也下降將近1個百分點，顯示就業逐漸好轉，但改善速度還不夠快。

就業報告各項主要數據如下：

1.5、6兩月非農業就業人數總共上修1.7萬人。

2.7月民間部門就業增加146.2萬人，優於預估的120萬人；其中製造業就業增加2.6萬人。

3.平均時薪月升0.2%，比市場預估的-0.5%及六月的-1.3%都好；時薪年升4.8%，高於市場預估的4.2%，比6月時的4.9%升幅（修正後數字）略佳。平均每人每周工時為34.5小時，比預估的34.4小時稍佳，但比6月的34.6小時略低。

4.失業率進一步下降到10.2%，低於市場預期的10.6%，以及6月時的11.1%。

5.勞動參與率稍降0.1個百分點，為61.4%，但低於預估的61.8%；低度就業率從18%降到16.5%，顯示全職工作人數增加。

經濟學者指出，就業已連續三個月改善，但7月回升人數明顯減少，因此美國失業情況將經歷一段緩降期；另外由於7月疫情再度升高，因此可能對8月就業造成不利影響。