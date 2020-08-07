台積電ADR周四跌1.36% 聯電ADR大漲7.73%
台積電ADR周四回跌1.36%，較台北交易股價溢價8.87%。聯電ADR延續前一日漲勢，揚升7.73%，較台北交易股價溢價1.72%。台股在海外發行存託憑證溢價最高的仍是宏碁的GDR（全球存託憑證），溢價率達20.93%。
宏碁GDR 6日收報4.4美元，收盤價與前一日相同，價格依然維持在歷史新高。宏碁GDR前兩個交易日大漲，4日和5日的漲幅分別為18.92%和11.45%。
道瓊工業指數上漲185.46點或0.68%，收在27,386.98點。標普500指數上漲21.39點或0.64%，收3,349.16點。那斯達克指數上漲109.67點1%，至11,108.07點。
費城半導體指數收盤則是小跌0.12%。
以下是主要台股ADR周四收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.79 +0.63
中華電 CHT 36.59 +0.00
台積電 TSM 80.52 -1.36
聯電 UMC 4.60 +7.73
資料來源：彭博資訊
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