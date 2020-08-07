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科技股帶動 道瓊上漲185點、那斯達克首登11000點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
美股道瓊收漲185點。（圖／路透）
美股道瓊收漲185點。（圖／路透）

股指在科技股帶動下上漲。交易員密切關注華府有關新的新冠病毒紓困計畫結果，並關注優於預期的失業數據。

道瓊工業平均指數收高185.46點或0.68%收2萬7386.98點。史坦普500指數上漲21.39點或0.64%收3349.16點。那斯達克綜合指數上漲109.67點或1%收1萬1108.07點，首次收盤突破1萬1000點，也是連續第7個交易日上漲。道指和史指均連升5日。史指較2月19日歷史記錄低了1.3%。

臉書股價上漲6.49%，蘋果上漲3.49%，Netflix上漲1.39%。亞馬遜和微軟分別上漲0.62%和1.6%。自3月23日低點以來，這些股票是推升大盤走高的主力，並且其表現均輕鬆超越史指。

Pence Wealth Management投資長潘斯(Dryden Pence)說：「這是個走勢分歧的股市。」「有幾個部門表現不錯，把其他大部分類股拋在腦後。」

他說，股市「有點漲過頭」，但指出他將利用拉回作為買進機會。

參議院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，在採取何種紓困措施方面仍存在分歧。他補充說，參議院通過的法案將會為受新冠大流行影響的企業提供責任保護。

然而，眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)對共和黨人及其優先事項打槍。她說：「也許你誤將共和黨人視為其他無闗緊要的人。」不過她說，雙方都會找到解決方案。

勞工部表示，截至8月1日當周初請失業金人數總計118.6萬，遠低於《道瓊》(Dow Jones)估計的142.3萬人，是自新冠大流行開始以來的最低申請人數。

Jefferies貨幣市場經濟學者西蒙斯(Thomas Simons)表示：「失業救濟金數據的整體基調是3周左右以來最佳。」「降幅是6月6日以來最大，也沒有出現最近幾周呈現的那種『停滯』狀態。」

他說：「但是，要注意一下參考日期，8月1日是CARES法案提供每周600元到期的第二天。」「所以，當周的下降與勞動市場的改善有關嗎？還是與那些擁有代理機構的人選擇領取福利而非不再重返工作崗位的人們有關？」

失業 共和黨 潘斯

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