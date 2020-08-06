業者調整策略吸引用戶 5G智慧機上季售價大降約三成

5G上網過去為高階手機獨享的功能，但如今愈來愈多更平價的機種也支援5G上網，使5G功能擴充到更平價機種的潮流來得比預期還快，原因是手機業者調整銷售策略，希望藉由調降5G手機價格，吸引更多用戶埋單。

根據市調機構Canalys，全球5G手機2020年第1季均價降至813美元，比去年同期的均價1,186美元大跌31.4%。三星電子等智慧手機業者都益發以5G上網功能為賣點，提高較便宜機種的吸引力，也讓還不願使用5G新科技的用戶更願意埋單。智慧手機近年來銷售減弱，部分原因是技術進展緩慢。

Canalys分析師Nicole Peng指出，中國大陸推出5G網路，助長了5G手機價格下跌的趨勢，因當地的5G手機售價較低。

幾個月前分析師還預期，5G將能振興出貨量歷經多年下滑的智慧手機產業，但已面臨眾多挑戰的智慧手機業者，如今卻還要面臨新冠肺炎疫情所帶來的經濟衝擊。手機業者已面臨的難題包括高價機種的需求降溫。

近來積極布局5G的三星5日表示，最新款支援5G技術的Galaxy Note 20，本月稍後將以1,000美元的起跳價開賣，而這家南韓電子巨擘6月發表的Galaxy A71售價只有600美元，成為美國最便宜的5G手機。相較下，三星去年此時發表的5G版Galaxy Note 10+，要價1,300美元。

三星行動部門副總Lee Jong Min上周表示，目前希望擴充瞄準大眾市場的產品陣容，並預期競爭將更加激烈，因為對手正試著從疫情相關的挑戰中復甦。

三星在高階智慧手機市場的頭號勁敵蘋果，已於4月推出售價400美元的iPhone SE，支撐了上季iPhone事業的業績；蘋果預料將於今年秋季推出首款5G智慧手機。

Google才剛發表Pixel 4a，售價為350美元，並且計劃今年稍晚推出售價500美元的5G手機。分析師指出，中國大陸眾家手機製造商也已推出更便宜的5G手機，例如正與三星搶奪全球5G手機市占龍頭的華為。

研調機構IDC分析師Bryan Ma說：「為了讓更多人拿5G手機，（5G手機）售價勢將下跌。看看第一波推出的5G手機售價都高達四位數，無法打動大眾市場族群。」

5G網路的覆蓋範圍有限、且相容機種不多，也讓消費者不願掏錢購買售價高昂的5G手機。相較於中國大陸等地，美國推出的5G進程較慢。

在此同時，新冠肺炎疫情導致許多行業暫停營業，許多員工也在家上班，使民眾多透過Wi-Fi無線網路上網，也降低了非得採用5G的需求。

這些挑戰正致使手機製造業者調整銷售策略。根據Counterpoint研究公司，三星上季智慧手機出貨量銳減29%，減幅甚於整體產業的平均下滑16%，還把全球手機龍頭的地位讓給華為。抗疫封鎖措施衝擊了三星的主要市場，例如歐洲與北美，華為則得益於大陸支出回溫。

把5G上網功能納入更平價機種，只是手機業者調整策略的一環。隨著愈來愈多消費者質疑每支要價1,000美元以上手機的價值，手機業者也更專注於開發中階機種，希望能在產品效能與價格間取得折衷方案。