德國外送進軍日本 與優食爭平台霸主

熊貓母公司、德國外送巨頭「外送英雄」挑戰日本市場，挑戰外送平台霸主Uber Eats！重視全球化的德國外送品牌外送英雄，在全球40多個地區都積極擴張，CEO奧斯堡6日表示，上個月就已經計畫性投入日本外送市場，特色將主打「客戶選擇眾多、外送服務又快」，雖然奧斯堡曾說過不願意在非食物類著墨過多，但本次為了在日本試水溫，也選擇嘗試其他產品外送。

挑戰優食日本市場

根據《路透社》報導，成立已經9年、從歐洲開始起步的德國外送品牌翹楚外送英雄（Delivery Hero），目標一直是放眼國際，上個月起就逐漸投入日本市場，想挑戰看看當今日本外送霸主優食（Uber Eats）的勢力。

外送英雄CEO兼共同創辦人奧斯堡6日說道，打入日本外送市場是經由謹慎評估而決定的，他相當明白優食在日本市場的強勢，所以決定從一萬家餐廳起步，初始投入約為3千萬歐元內，對這個目前在全球40多個地區都有服務點的外送業巨人來說，外送英雄在試探日本市場上的態度，顯得小心翼翼。

外送英雄進軍日、韓

奧斯堡提到，這次主打與優食不同的特色就是「訂單選擇種類與服務速度」，雖然自己曾經說過，不希望主打的服務被非食物類商品「喧賓奪主」，但也明白作為一個挑戰者，得先找到定位與嘗試。奧斯堡補充說，他們的服務內容將包含雜貨、電子產品、書籍等，當然還有本業：外賣食品。

事實上，外送英雄過往擴展市場的手段，多是採用併購，他們有挑公司「吞」的毒辣眼光，9年來共併吞了22個外送品牌，其中包含台灣人耳熟能詳的熊貓（Foodpanda）。奧斯堡也希望能在年底得到批准，成功收購韓國頂級外賣app「Woowa Brothers」，外送英雄這個連續動作，將他們做大全球的野心表露無遺。

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