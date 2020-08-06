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供應鏈中斷…高樂氏消毒溼巾 到2021年都缺貨

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
「高樂氏消毒濕巾」在新冠病毒疫情爆發後一直缺貨，今年5月國會眾院還專門舉行聽證會討論。 路透社
「高樂氏消毒濕巾」在新冠病毒疫情爆發後一直缺貨，今年5月國會眾院還專門舉行聽證會討論。 路透社

以漂白水為主力產品的高樂氏(Clorox)集團，旗下產品「高樂氏消毒濕巾」(Clorox Wipes)在美國爆發新冠病毒疫情後，引起消費者搶購，市面上一直缺貨；高樂氏執行長多爾(Benno Dorer)接受路透訪問時說，消毒濕巾將持續缺貨到2021年。

多爾指出，消毒濕巾缺貨的原因主要在於市場需求量爆增，自從疫情爆發後，高樂氏旗下消毒用品的需求量，頓時變成平日的六倍。

他分析，在眾多消毒產品中，消毒溼巾又是目前市場上的最搶手商品，由於疫情期間供應鏈中斷，「因此可能需要等候更長一段時間，才能讓結構複雜的供應鏈再度恢復正常運作。」

路透指出，消毒濕巾使用材料聚酯水織布(Polyester spunlace，或稱不織布)，也是其他個人防護裝備(personal protective equipment，PPP)的材料之一。

多爾表示：「目前整個供應鏈都處於緊繃狀態，我們評估可能要等到2021年，才有辦法滿足所有的市場需求。」

另外，多爾在與市場分析師討論營收業績的電話會議中也說：「坦白說，我們原本以為，到現在狀況應可獲改善，不料第四季的需求量仍超出預期。」

對於消費者買不到迫切需要的產品，多爾在電話會議上表示：「對於我們目前能夠提供給零售客戶的服務水平，我們當然感到不滿意。我們正盡一切努力，設法解決這個迫切問題。」

多爾將在今年9月升任高樂氏集團董事會執行董事，在高樂氏集團有17年工作資歷的現任清潔產品部門總監藍德爾(Linda Rendle)將出任執行長。

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