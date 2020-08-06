東南亞最大銀行星展Q2淨利減 但優於預期

星展銀行（DBS）第2季淨利比去年同期大幅下滑22%，這家新加坡和東南亞最大銀行正提列更多資金，因應疫情衝擊導致貸款損失將升高的情況。

星展銀行6日公布，4到6月的上季淨利降至12.5億星元（9.13億美元），低於去年同期的16億星元。但此一表現優於路孚特預估的11.9億星元。

DBS上季提列8.49億星元（6.2億美元）的貸款損失準備金，遠高於去年同期的2.51億星元；上季總收入大致持穩於37.3億星元。

用於衡量放款獲利能力的上季淨利息收益率降至1.62%，低於去年同期的1.91%；不良貸款比率為1.5%，與去年同期持平。DBS表示，隨著各國陸續鬆綁原先用來控制疫情擴散的封鎖措施，有幾項收入流動持續改善。

星國另一家銀行大華銀行（UOB）上季淨利也下滑，比去年同期銳減40%至7.03億星元（5.134億美元），低於分析師的預估，並且提列3.79億星元（2.768億美元）準備金，來因應「新冠肺炎疫情的影響」。

不過，這兩家銀行的執行長表示，他們能度過這次的經濟風暴，維持先前的信用成本指引。

星國銀行業者也像其他全球同行一樣，正面臨一波壞帳潮，新冠肺炎危機此刻正衝擊企業和家庭。