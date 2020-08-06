彭博：任天堂將再次上調Switch產量到約2,500萬台

彭博資訊報導，因應遊戲機需求旺盛， 任天堂據悉將再次上調本會計年度Switch的生產目標到約2,500萬台。知情人士告訴彭博，由於﻿新冠病毒疫情持續，Switch需求不斷增加，所幸零組件短缺的情況緩解，任天堂公司因而正在上調Switch生產目標。

知情人士透露，這家總部位於京都的公司要求合作夥伴再增加幾百萬台遊戲機供貨；該公司4月已將到明年3月的年度訂單量，上調到2,200萬台。據了解，代工組裝夥伴計畫在12月之前開出最大產能因應追單。

新的生產目標顯示，任天堂在本財政年度的Switch銷量勢將超越其1,900萬台的預估數量。

任天堂發言人拒絕對彭博的查證置評。