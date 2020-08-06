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手遊開發商Zynga調高財測 股價盤後大漲10%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
手遊開發商Zynga 5日調高財測。 路透
手遊開發商Zynga 5日調高財測。 路透

美國手機遊戲開發商Zynga受惠於新冠疫情令人們增加玩手遊、打發時間，營利穩定上升，現已兩度調高今年全年獲利目標。公司周三（5日）預期今年訂用遊戲服務營收可達22億美元，這數字是估計會進帳的數額，還不是用戶的實際支付。

財報利多傳出後，Zynga股價在盤後交易一度大漲10%。今年以來，公司股價已經上揚約67%。這家開發商最為人熟知的成功產品應該是在大約十年前在臉書平台上推出的「農場鄉村」（FarmVille）遊戲。

Zynga新的營收目標比6月時的財測還多出3.6億美元，跟去年全年的營收相比，大幅成長41%。公司第2季（4到6月）營收創5.18億美元新高，年增38%且優於市場預期的5.03億美元。日用戶數量也在第2季創下新高，達2,200萬人；用戶數年增率雖只有4%，但每人花費金額年成長率有32%之多。

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