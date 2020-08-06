巴西央行連續第九度降息至新低2% 不排除再降

巴西央行降息一碼至空前新低，同時不排除進一步降息的可能，以刺激遭新冠疫情衝擊的經濟。

繼前次政策會議一口氣調降三碼（75個基點）之後，由總裁Roberto Campos Neto領導的央行周三（5日）決定再次調降基準利率至2%，彭博訪調37位分析師裡有33位做此預測。

央行發表的聲明說：「貨幣政策刺激如有剩餘空間，應該也只剩微小幅度。因此，未來對當前貨幣刺激程度的調整，將更為漸進，而且會視財政狀況決定。」

根據聲明，央行理事未預見貨幣刺激政策縮減，除非通膨預期接近官方目標。

在連續第九度降息以緩解經濟遭受的疫情衝擊之際，央行語氣較為謹慎。由於失業率上升和疫情抑制需求，消費者物價料至2022年都會低於央行目標。但決策官員關注疫情期間空前龐大的公共支出可能延至明年，有可能推升通膨。

疫情迫使巴西總統波索納各暫緩減債，轉而增加緊急支出，他甚至提議延長大受歡迎但代價高昂的非正式勞工每月津貼。

巴西目前已有280萬確診病例，造成逾9.5萬人死亡，是美國之後、全球疫情第二慘的國家。根據央行訪調的分析師，這個拉丁美洲第二大經濟體今年的國內生產毛額預料將萎縮5.66%。