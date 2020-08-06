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史上最熱7月創多項紀錄！氣象局5張圖表 看了讓人好心驚

Instagram推出山寨版抖音Reels！搶攻50多國短影音市場

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
臉書旗下社群網站Instagram近日於50多國搶推「短影音」新功能，試圖取代TikTok地位。路透
臉書旗下社群網站Instagram近日於50多國搶推「短影音」新功能，試圖取代TikTok地位。路透

臉書執行長祖克柏上周於反托斯聽證會上捍衛公司模仿競爭對手的戰略，臉書旗下社群網站Instagram近日正快馬加鞭，於50多個國家推出類似海外版抖音TikTok的新功能「Reels」，試圖取代TikTok地位。

使用Reels的用戶能像在TikTok一樣，能錄製15秒影片並與音樂一同編輯。臉書5日在部落格中表示，Instagram將在未來幾周陸續向美國等多個國家推出Reels功能，包括印度、巴西、英國和法國等。

TikTok執行長梅爾（Kevin Mayer）上個月稱Reels為「山寨品」，並指責臉書以不公平的市場競爭手段打壓TikTok在美國的生存空間。

Instagram產品負責人沙（Vishal Shah）表示，時間點在某些方面來說是巧合，在印度政府禁用TikTok之後，臉書已在印度等其他國家推出Reels功能。沙說，「我們感覺該功能具有很大潛力，我們很快就知道這引起了人們共鳴」。

事實上，這並非臉書首次挑戰TikTok。臉書幾年前也推出短影音應用程式「Lasso」，並在有限市場進行試推，但因為無法帶動「Lasso」使用熱潮，上個月已正式關閉。

美國白宮日前表示，華府會以國家安全為由，近日向TikTok採取行動。微軟正在商討是否向TikTok母公司字節跳動收購TikTok在美國的業務。

TikTok 印度 Instagram

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