貝佐斯賣100萬股亞馬遜股票 進帳超過31億美元

電商巨擘亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯又大賣持股，根據周三（5日）呈報給美國證券交易委員會的公開揭露資訊，貝佐斯這次出脫100萬股，市價超過31億美元。這位亞馬遜創辦人前一次大舉賣股是在今年稍早，當時的交易額約為41億美元。

彭博資訊指出，貝佐斯今年改變以往不太賣出持股的作風，兩次處分對他在亞馬遜的持股只是九牛一毛；貝佐斯現在持有亞馬遜股數仍高達5,400萬股，價值1,898億美元。

今年至今，亞馬遜股價已大漲73%，貝佐斯的身價因而增加749億美元。

許多富豪今年富上加富，根據彭博億萬富豪排行榜，貝佐斯現在領先群倫，比第二富有的微軟創辦人比爾‧蓋茲身價高出700億美元。彭博說，貝佐斯就將要再奪下另一個紀錄：第一位財富突破2,000億美元的富豪。