金價破2,000美元後再創新高 油價觸及五個月高點

國際油價周三（5日）續漲，且漲至3月初以來最高，受上周美國原油庫存驟降和美元走弱等因素支撐。國際金價再創新高，美元走軟和美債收益率下滑，促使投資者囤積黃金避險。

●國際油價收盤上漲逾1% 為連續第三日上揚

紐約原油期貨上漲1.18%或0.49美元，報每桶42.19美元，布蘭特原油上漲1.67%或0.74美元，報每桶45.17美元。這兩大原油期貨盤中都一度漲逾4%。

美國能源資訊局（EIA）5日公布，到7月31日為止的一周，美國原油庫存減少740萬桶，至5.186億桶，降幅大於分析師預估的300萬桶。

美元走軟使原油對持有其他貨幣的投資人來說更便宜，從而支撐油價。

OANDA高級分析師Craig Erlam說：「美元走軟使大宗商品市場受益，這是不可避免的，油價肯定在享受美元走軟的好處。」

跡象顯示，白宮和民主黨議員就新一輪救助計畫的磋商正取得進展，儘管雙方仍分歧很大，這也為油價提供了支撐。美國最新製造業數據也顯示訂單改善，促使分析師認為，這暗示經濟正在復甦。儘管油價上漲，但新增確診數激增，可能影響燃料需求復甦。

●黃金期貨盤中創下2,073美元新高

黃金現貨5日上漲0.94%或18.91美元，報每英兩2,038.12美元，盤中最高漲至2,055.79美元，投資人大舉買入黃金，希望在疫情顛覆市場之際，黃金能保值。

美國黃金期貨上漲1.4%，收盤報每英兩2,049.3美元，漲幅為28.3美元，盤中一度觸及2,070.3美元新高價位。

投資人擔憂，為因應疫情而推出的經濟刺激措施將引發通貨膨脹，導致其它資產貶值。美國公債的實際報酬率已經大幅下降，使得不孳息的黃金更具吸引力。

道明證券商品策略部門主管馬列克說：「我們看到美元持續走低，美國公債收益率進一步下滑，通脹預料上升。這表示，在可預見的未來，持有黃金的機會成本將越來越低。」

Sprott市場策略師Paul Wong也說：「金價繼續攀升的舞台已經搭建好了，正如聯準會（Fed）所說，我們預期未來的財政支出將增加，未來幾年都將是極度寬鬆的貨幣政策和充滿挑戰的經濟復甦。」