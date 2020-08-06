周三台積電ADR漲1.80% 宏碁GDR飆18.92%

周三（5日）台股在海外發行存託憑證溢價最高的是宏碁的GDR（全球存託憑證），溢價率達20.89%。台積電ADR則是隨美股三大指數收漲，漲幅1.80%，較台北交易股價溢價11.88%。聯電ADR止跌回升，上漲2.64%。

宏碁GDR 5日收報4.40美元，大漲18.92%，價格來到歷史新高。這是已是宏碁GDR連續兩天大漲，前一天（4日）的漲幅為11.45%。

美股道瓊工業指數5日收盤上漲373.05點，或1.39%，收27,201.52點，標普500指數上漲21.26點，或0.64%，收3,327.77點，那斯達克指數上漲57.23點，或0.52%，收10,998.4點。

費城半導體指數收盤則是小跌0.10%。

以下是主要台股ADR周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.76 +0.00

中華電 CHT 36.59 -0.11

台積電 TSM 81.63 +1.80

聯電 UMC 4.27 +2.64

資料來源：彭博資訊