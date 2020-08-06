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史上最熱7月創多項紀錄！氣象局5張圖表一窺多驚人

印度在美中對峙選邊站 謝金河：可能成下一個世界工廠

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普（左）2月到印度訪問，印度總理莫迪（右）動員10萬人到場歡迎。法新社
美國總統川普（左）2月到印度訪問，印度總理莫迪（右）動員10萬人到場歡迎。法新社

中印兩國從邊界衝突，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「印度的投名狀」一文表示，雙方用石頭，狼牙棒互毆，印度也掀起排華暴動，很多地方燒中共總書記習近平的肖像，最近兩國關係進一步惡化，印度封殺中國相關的App，總理莫迪更是公開宣示註銷微博帳號，這意味了印度在美中對峙中正式選邊站，印度成為美國執行印太戰略中最前緣的國家。

謝金河說，從邊境衝突，到全面封殺中國的App，這正是印度的投名狀，這個情況與1979年鄧小平發動懲越戰爭有異曲同工之妙。

他說，1978年鄧小平推倒華國鋒及四人幫餘眾，引導中國走向改革開放的道路；剛剛結束文化大革命，中國經濟發展才剛起步，鄧小平即發動對越南的戰爭，這是中國對美國的投名狀。在80年代美蘇冷戰中，蘇聯扶持北越統一南越，在北方對中國形成巨大威脅，這個時候，中國出兵諒山、同登，這場戰爭只是邊境小規模衝突，但雙方都宣布勝利。

謝金河說，在季辛吉訪中，然後尼克森打開中國大門，鄧小平打越戰，中國逐漸成為美國在亞洲信賴的盟友，這是中國經濟大起的重要轉折點。

「這次歷史又到關鍵時刻」，謝金河說，過去30年，印度明顯靠攏中國，莫迪從2014年執政以來，一直和中國保持友好關係，中國的產品在印度暢通無阻，像中國的智慧手機，單是小米就囊括30%，中國品牌手機占全印度75%。

他說，現在雙方關係交惡，印度封殺華為、Tik Tok等，這等於是印度宣示與中國畫清界線，正式加入印太行列，在這個國際戰略下，印度可能成為下一個世界工廠。

謝金河說，在中國創造經濟奇蹟的30年，很多企業看好印度市場，但印度沒有想像中那麼容易，台灣的電子大廠努力那麼多年，只有台達電看到成績。不過，印度加入印太行列，這可能是印度蛻變的起點。

印度總理莫迪。美聯社
印度總理莫迪。美聯社

印度 鄧小平 戰爭

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