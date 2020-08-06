從APP到傳輸電纜 美再出招圍堵中共「惡意行為」

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）5日舉行記者會宣布，推出乾淨網路（Clean Network）計畫，保護美國公民隱私與美國公司的敏感訊息，免受中共等惡意行為者侵擾，遍及供應營運商、傳輸到APP等5個相關領域。

美國國務院4月29日推出5G乾淨路徑（Clean Path）計畫，所有與美國外交機構相關的網路訊息往來，都要經過可信賴的5G電信設備，並點名不可信賴的供應商就是陸企的華為與中興。

可以理解成，美國的這項計畫是針對中國大陸，且美國遊說世界各國也加入，英國、丹麥、加拿大等國等紛紛宣布拒絕華為投資打造國內的5G設備。

龐培歐5日宣布，擴大5G乾淨路徑計畫，推出乾淨網路（Clean Network），進一步保護公民隱私和企業機密，確保傳輸數據能安全進入美國海內外的外交機構。

龐培歐指出，負責國際電信服務的營運商、商店、應用程式（APP）、雲端和海底電纜。

龐培歐表示，不受信賴的中國大陸電信商不應連接上美國電信網路，避免威脅美國國家安全，這類的公司不能提供與美國有關的國際電信服務；美國的應用程式商店要刪除不受信賴的應用程式，公司應從華為的商店中刪除自己的APP，確保不與人權侵犯者合作。

有關雲端和電纜，龐培歐表示，應避免外國對手能透過百度、阿里巴巴和騰訊等路徑，獲取個資與包括疫苗研發成果在內的智慧財產；至於負責傳輸的海底電纜，美國將與各國合作夥伴合作，避免受到中國大陸侵入竊資。

龐培歐表示，5G安全是日益增長的潮流，呼籲各國和合作夥伴加入計畫，保護數據資料不受中共這個監視國家與其他惡意實體的侵害，保護公民個資就能確保國家安全。

龐培歐也提到，全世界正在目睹中共脅迫且控制其公民，北京控制新疆穆斯林少數族群，延後香港立法會選舉，逮捕包括外國人在內的泛民派人士，他敦促美國公民前往中國大陸任何地方旅行時，要格外小心。