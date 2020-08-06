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安全資產受寵 牽動股市

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

國際金價近來頻頻創高，也引起股市投資人密切關注。黃金傳統上被視為安全資產，尤其在政經與市場動盪時，特別會吸引避險買盤湧入，由於這可能牽動股市資金流動，也因此華爾街投資人正緊盯金價動向，從中找尋對股價後市是吉或凶的徵兆。

但巴隆周刊（Barron's）指出，一大好消息是，在金價躍漲可能反映投資人疑慮加深的同時，工業用金屬行情也水漲船高，意味工業需求升高，對全球經濟景氣展望可能是個好消息。

金價和工業用金屬行情近來聯袂上漲，金價已漲破紀錄，銀價也已從3月低點翻漲一倍多，銅價激漲29%，鋁價也大漲17%。

乍看下這或許互相矛盾，實則不然。因為在美國公債殖利率低到幾近0%時，因持有黃金衍生的機會成本隨之降低。貴金屬與工業用金屬同步勁揚，可能意味在經濟努力重返復甦軌道的同時，利率都將維持在低檔，這將成為支撐經濟的一大助力。

不過，壞消息是有個例外：鋼價仍然低迷，因為美國境內閒置產能太多，壓得鋼價欲振乏力。這暗示美國工業需求仍有問題尚待克服。

顯然，要拼成一幅美國經濟復甦的亮麗前景，還有一塊重要拼圖尚未到位：讓美國民眾重返工作崗位。這也是金融市場漲勢賴以維繫所需的最後一塊拼圖。

金價 華爾街

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