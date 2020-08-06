美就業不振 增速不如預期

有「小非農」之稱的ADP報告顯示，美國7月民間就業人數增幅遠不如預期，顯示讓離開工作崗位的勞工重返職場的過程大幅趨緩，反映全美各地新冠肺炎感染潮再起，拖慢美國就業市場復甦腳步。

ADP 5日公布，美國民間企業7月僅增聘16.7萬人，遠低於路透訪調經濟學家原先估計的150萬人，也比6月的數據銳減。ADP就業報告涵蓋的企業合計在美國聘僱近2,600萬名員工。

ADP報告的一大亮點則是6月的就業總人數大幅上修，從初估增加將近240萬人，上修至431.4萬人。不過，即使再加上5月增加的334萬人，5至6月合計增加的工作，仍不足以彌補3至4月大量流失的1,970萬個工作。

公布此數據的ADP研究所在報告中寫道：「7月勞動市場復甦減緩。我們見到大大小小、各行各業的企業，都受到景氣減緩影響。」上月小企業增聘6.3萬人，中型企業裁2.5萬人，大企業增加12.9萬名人手。

ADP這份報告與穆迪分析公司共同編纂，並且在美國勞工部7月非農就業報告7日（周五）出爐前發布。兩份就業報告在方法上有差異，而且ADP作為官方非農就業報告的領先指標經常失準，但7月就業成長失去動能，與初領失業救濟金人數一連兩周回升所呈現的趨勢相呼應。

道瓊社估計，7月非農就業人數可能只增加148萬人，比6月創新高的480萬人大幅減緩。

有些經濟學家甚至懷疑，7月非農就業人數可能不增反減，因為新冠肺炎感確診病例增加，已迫使一些州和地區暫緩重啟措施。