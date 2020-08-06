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美中貿易視訊會議 15日登場

經濟日報 / 記者李仲維、編譯季晶晶／綜合報導

路透引述消息來源報導，美中高階官員將在15日的一場視訊會議中，審查第一階段貿易協定的執行情況。在兩國關係愈來愈緊張之際，也可能討論其他問題，並相互表達不滿。

報導稱，美國貿易代表賴海哲和大陸副總理劉鶴將出席該會議。這是該協定1月15日簽訂並於一個月後生效以來首次召開半年度審查會議。

美國商務部5日公布，美國6月貿易逆差縮小，從5月的548億美元降到507億美元，主要是全球需求改善，帶動美國出口反彈。

根據第一階段協議，大陸承諾美國商品採購規模會較2017年增加約2,000億美元，但受新冠疫情影響，大陸的採購進度遠遠落後於第一年進口增加770億美元的目標。

疫情 劉鶴

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