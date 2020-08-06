美中貿易視訊會議 15日登場

國際金價近來頻頻創高，也引起股市投資人密切關注。黃金傳統上被視為安全資產，尤其在政經與市場動盪時，特別會吸引避險買盤湧入，由於這可能牽動股市資金流動，也因此華爾街投資人正緊盯金價動向，從中找尋對股價後市是吉或凶的徵兆。

2020-08-06 00:53