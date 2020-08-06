聽新聞
test
0:00 / 0:00
美中貿易視訊會議 15日登場
路透引述消息來源報導，美中高階官員將在15日的一場視訊會議中，審查第一階段貿易協定的執行情況。在兩國關係愈來愈緊張之際，也可能討論其他問題，並相互表達不滿。
報導稱，美國貿易代表賴海哲和大陸副總理劉鶴將出席該會議。這是該協定1月15日簽訂並於一個月後生效以來首次召開半年度審查會議。
美國商務部5日公布，美國6月貿易逆差縮小，從5月的548億美元降到507億美元，主要是全球需求改善，帶動美國出口反彈。
根據第一階段協議，大陸承諾美國商品採購規模會較2017年增加約2,000億美元，但受新冠疫情影響，大陸的採購進度遠遠落後於第一年進口增加770億美元的目標。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言