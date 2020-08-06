印尼上季GDP年減5.3％

印尼第2季國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮5.32％，為近20年前亞洲金融風暴以來首度萎縮，雅加達當局承諾未來幾個月內將加速執行紓困預算，以加大力道，促進經濟成長。

印尼政府5日公布，4到6月GDP負成長5.32%，降幅甚於經濟學家預估的4.61%，也比該國總統佐科威預測的4.3%還糟，為印尼經濟1999年以來首度萎縮，凸顯新冠肺炎疫情及防疫封鎖措施帶來的廣泛影響。該國第1季GDP年增率為2.97%。

疫情爆發以來，印尼家庭減少消費、企業推遲投資活動，而該國出口受到全球需求疲弱和商品價格下跌的打擊。

Permata銀行經濟學家帕迪迪說：「就第2季經濟表現放緩而言，經濟衰退的風險正在加深。」

這個東南亞最大經濟體已匡列規模達695.2兆印尼盾（478.8億美元）的刺激措施經費，包括對小企業的補貼貸款和對低收入家庭的現金援助，以在今年保護經濟度過疫情難關。

儘管印尼央行近幾個月來貨幣刺激措施盡出，但數據顯示，第2季政府支出較去年同期減少6.9％。此外，該國政府紓困計畫的執行也牛步，截至3日為止只使用刺激措施經費的20％。

印尼經濟統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）說，政府將在第3季加速使用預算，為使經濟再度擴張，「我們每季至少需要砸下800兆印尼盾。」印尼央行預測經濟將呈「U型」復甦。