歐元區6月零售銷售回升

在許多國家逐步鬆綁防疫措施的情況下，歐元區6月零售銷售回升至疫情爆發前的水準，7月企業活動也重拾溫和擴張腳步。

歐盟統計局5日公布，歐元區19國6月季調零售銷售比去年同期增加1.3%，比前一月增加5.7%，繼5月創紀錄的月比勁增20.3%後，零售銷售再度成長。

歐元區消費者依舊保持對衣鞋的消費意願，因為之前許多民眾受限於居家避疫，只能暫緩購買衣鞋；同時燃油銷售也出現成長。歐元區網購與郵購則下滑，顯示消費者已前往實體門市購物，而非仰賴宅配。

IHS Markit同日公布，歐元區7月綜合採購經理人指數（PMI）終值升至54.9，不僅高於6月的48.5，也優於初值54.8，並重回景氣榮枯線之上，扭轉先前連續四個月萎縮趨勢，顯示歐元區企業活動恢復溫和成長。

隨著民眾前往酒吧與餐廳消費，歐元區7月服務業PMI終值升至54.7，高於6月的48.3，也創下2018年9月以來新高，但不如初值55.1。儘管採購經理人更樂觀看待未來一年，但7月服務業企業預期次指標為59.4，雖比6月的56.7高，但仍低於長期均值。