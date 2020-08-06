聯想侵權案 美展開調查

美國國際貿易委員會（ITC）4日表示，諾基亞（Nokia）提出專利侵權指控後，已著手調查中國大陸聯想集團（Lenovo）生產的特定幾款電腦、平板和零組件是否侵權。

ITC聲明表示：「諾基亞7月2日指控聯想違反1930年美國關稅法337條款，主張聯想的ThinkPad、IdeaPad和Flex筆電系列侵害有關H2.64影片壓縮標準的五項專利。諾基亞要求ITC發布局部的排除令和禁止令，禁止聯想部分產品進入美國市場。」

ITC表示，啟動337條款調查後，將在45天內設定完成調查的日期。

針對諾基亞對聯想提出專利侵權控訴，聯想主力代工廠仁寶（2324）昨（5）日表示，目前沒有聽說相關事件，而且不能評論單一客戶。據了解，目前聯想很多產品都自己生產，對仁寶的影響不大。

仁寶與聯想之前在中國大陸合資設立合肥聯寶，生產筆電等產品，以穩住聯想代工訂單，聯寶並在2012年4月投產。2018年8月，仁寶宣布把手上持有的聯寶49%股權，賣回給聯想，聯寶完成階段性任務。

雖然仁寶仍是聯想主力代工廠之一，但隨著仁寶結束合資公司聯寶的事業，聯想也進一步擴大自製生產比重，使得聯想對仁寶的影響力，已經不像之前那樣大。